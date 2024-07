Van tuin naar bord? Deze 10 populaire bloemen kun je eten Vandaag • leestijd 4 minuten • 1141 keer bekeken • bewaren

De bloemen uit je tuin opeten? Het klinkt misschien wat vreemd, maar veel bloemen uit je voor- of achtertuin zijn eetbaar. Ze voegen niet alleen kleur toe aan gerechten, maar brengen vaak ook een subtiele smaak met zich mee. Deze tien populaire bloemen kun je eten.

1. Viooltjes

Viooltjes zijn erg veelzijdig en alle soorten zijn eetbaar en rijk aan vitaminen. Je kunt de bloemblaadjes gebruiken voor salades, soepen en likeuren. Gedroogd kun je de blaadjes gebruiken voor thee of verwerken in chocola. Ze hebben een zachte, neutrale of licht zoete smaak. Als je de bloemen in een warm gerecht gebruikt, kun je deze het beste op het laatste moment toevoegen. Dan blijft de smaak het best bewaard.

2. Lavendel

Lavendel heeft een sterke geur wordt daarom vaak in zeep en schoonmaakmiddelen verwerkt. Maar de bloem heeft ook een sterke smaak. Je moet lavendel dan ook in kleine hoeveelheden toevoegen aan je eten. Gedroogde lavendelknopjes worden vaak gebruikt in thee en hebben een zoete en soms wat bittere smaak. Je kunt de knopjes ook toevoegen aan koekjes, gebak en chocola.

3. Vlierbloesem

Vlierbloesem ruikt muskusachtig en smaakt zoet en fris. De meest bekende vorm waarin vlierbloesem wordt verwerkt is misschien wel siroop. Maar je kunt de bloemen ook gebruiken voor jam en thee. Vlierbloesem kan zelfs toegevoegd worden aan zoete desserts, zoals vlierbloesembeignets en vlierbloesempannenkoeken.

Let op! Alleen de bloemen en rijpe bessen van de vlier zijn eetbaar. De rijpe bessen zijn zwart of donkerblauw gekleurd. De andere delen van de plant zijn giftig.

4. Anjer

Niet alle anjers zijn eetbaar, maar de franje-anjer en de gras-anjer kun je aan je gerechten toevoegen. De smaak van anjers is te vergelijken met kruidnagel. Sommigen omschrijven de smaak ook als pikant. Je kunt anjers gebruiken voor salades of gebruiken om hapjes te versieren. Maar de bloemen zijn ook goed te gebruiken in sausen, likeuren en Aziatische gerechten.

Pas wel op met sierbloemen en wilde bloemen Wees voorzichtig met wildplukken en ga niet naar de bloemenwinkel! Je kunt eetbare bloemen wildplukken, maar wees hier voorzichtig mee. Zonder kennis van de natuur is het plukken van wilde bloemen risicovol.



Sommige bloemen, zoals de vlierbloesem, hebben een giftige dubbelganger. Ga dus met begeleiding het veld in, zodat je zeker weet wat eetbaar is en niet bevuild is door plassende honden of het nabije verkeer.



Koop eetbare bloemen ook nooit in een bloemenwinkel of tuincentrum! Bij het kweken van sierbloemen wordt namelijk vaak veel gif gebruikt en dit wil je niet binnenkrijgen.



Eetbare bloemen kun je bij gespecialiseerde kwekers en in sommige supermarkten krijgen.

5. Oost-Indische kers

Niet alleen de bloemen, maar ook de bladeren en zaden van de Oost-Indische kers zijn eetbaar. De bloemen hebben een licht peperachtige smaak die te vergelijken is met waterkers. De bladeren zijn nog iets pittiger. Deze kun je gebruiken om pesto mee te maken. De zaadjes en bloemknopjes kunnen worden ingelegd in zuur of zout om kappertjes te maken.

6. Goudsbloem

De smaak van de feloranje goudsbloem wordt vaak omschreven als licht peperig. Je kunt de blaadjes van deze bloemen goed gebruiken als garnering om je gerecht op te fleuren. Daarnaast geven de goudsbloemen veel kleur af. De blaadjes zijn daarom ook geschikt om te gebruiken als vervanger van saffraan. De goudsbloem wordt daarom vaak gebruik voor rijstgerechten. Soms worden de blaadjes ook gebruikt voor thee of soep.

7. Paardenbloem

De groene bladeren van de paardenbloem zijn eetbaar en rijk aan mineralen en vitaminen. Ze zijn goed te gebruiken voor salades en je kunt ze ook koken zoals spinazie. De smaak van de bladeren lijkt op die van rucola.

Van de kenmerkende gele bloemen van de paardenbloem kun je siroop of jam maken of je kunt ze gebruiken voor thee. Vooral de jonge bloemen zijn lekker, omdat deze zoeter zijn. Rijpe bloemen worden steeds bitterder.

8. Rozen

Er zijn veel verschillende soorten rozen met vele smaken. Sommige rozenblaadjes zijn zoet, anderen hebben een fris zure smaak die te vergelijken is met citroen en weer anderen zijn licht bitter van smaak.

Je kunt de bloemblaadjes van rozen drogen en gebruiken voor thee of verwerken in een cider, wijn, siroop of jam. Het is daarnaast mogelijk om rozenolie te maken of je kunt het blad toevoegen aan honing voor een smaaktwist. Maar je kunt rozenblaadjes ook rauw eten en gebruiken voor het decoreren van taarten en toetjes. En vergeet ook niet de rozenbottels. Deze zitten vol met vitamine C en zijn te gebruiken voor siroop, jam of thee.

9. Madeliefjes

Met madeliefjes kun je meer dan alleen bloemenkransen maken. Je kunt de licht zoete tot licht bittere smaak van madeliefjes ook toevoegen aan je eten. Gedroogde bloemknopjes en de wortels van de madelief kunnen worden gebruikt voor thee. De bloemknopjes kun je ook gebruiken om kappertjes van te maken. De bloemen en groene bladeren kunnen verwerkt worden in salades en stoofpotjes.

Wanneer je madeliefjes oogst voordat ze volledig bloeien, bevatten ze nog de meeste voedingsstoffen en hebben ze een licht zoete smaak. Deze bloemen zijn het meest geschikt voor salades. Na de bloei zullen ze wat bitterder zijn, waardoor ze geschikt zijn voor stoofpotjes en thee.

10. Daglelie

Hoewel de naam het in eerste instantie doet vermoeden, behoren daglelies niet tot het geslacht van de lelies. Bloemen uit de leliefamilie zijn giftig, maar de daglelie is wel eetbaar. De lichtgekleurde bloemen van de daglelie zijn fris en knapperig. Dit is te vergelijken met ijsbergsla. De donkere bloemen zijn een stuk pittiger. Je kunt deze bloemen vullen met bijvoorbeeld roomkaas, tapenade of een zachte vismousse. Ook de bloemknoppen kun je, nadat je ze geblancheerd hebt, eten.

Kweek zelf eetbare bloemen

Eetbare bloemen kun je makkelijk zelf kweken. In de meeste tuincentra kun je zaadjes kopen om thuis te planten. Je kunt de zaadjes zaaien totdat het begint te vriezen. Vervolgens kun je van de lente tot het najaar de bloemen plukken.

Was de bloemen na het plukken niet, want dan gaat de smaak verloren. Je kunt de bloemen na het plukken het beste meteen verwerken en anders in plastic zakjes met enkele druppels water in de koelkast kort bewaren.