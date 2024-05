Van koffie tot zonnebrand: Zo verwijder je de meest voorkomende vlekken Vandaag • leestijd 5 minuten • 5289 keer bekeken • bewaren

We hebben allemaal weleens een ongelukje gehad tijdens het eten. Wie kent niet dat moment waarop je pasta bolognese onverwachts van je vork valt en op je nieuwe broek terechtkomt, of wanneer dat kopje koffie zich over je mooie overhemd uitsmeert? Niets zo vervelend als vlekken in je favoriete kleding. Hoe krijg je deze er het beste uit? Wij zetten de tips voor je op een rij.

Voor verschillende vlekken zijn er diverse middelen die goed werken om de vlek te verwijderen. Maar eerst een paar algemene tips die bij alle soorten vlekken kunnen helpen

Behandel de vlek meteen! Hoe langer je wacht, hoe meer de vlek in de stof van het kledingstuk trekt. Hierdoor wordt het lastiger om de vlek te verwijderen.

Wrijf niet in de vlek. Dan maak je de vlek groter en trekt hij meer in de stof van je kleding. Je kunt beter met een doekje op de vlek deppen.

Start bij het schoonmaken aan de buitenkant van de vlek. Vervolgens werk je naar binnen toe. Zo voorkom je dat de vlek groter wordt.

Sommige vlekken hebben meerdere behandelingen nodig, of gaan pas weg als je ze een paar uur hebt laten weken. Schrik daarom niet als een vlek niet in één keer is verdwenen.

Zorg ervoor dat je het onderstaande lijstje makkelijk bij de hand hebt. Sla hem dus op in je telefoon of laptop of hang hem op in een keukenkastje of bij de wasmachine. Op deze manier hoef je niet op zoek naar de juiste behandeling terwijl de vlek in je kleding trekt.

Iedere vlek vraagt om een andere behandeling. Met een aantal huis-tuin-en-keukenmiddeltjes kom je een heel eind.

Let op! Deze oplossingen werken het beste voor katoenen kleding. Met kleding van wol en delicate stoffen moet je vaak voorzichtig zijn en het reinigen van deze kleding vraagt dan ook om een meer zorgvuldige aanpak. Het is bij alle vlekken aan te raden om het kledingstuk na het verwijderen van de vlek nog te wassen volgens de instructies op het waslabel voor het meest optimale resultaat.

Rode wijn

De meest klassieke vlek is misschien wel de rode wijnvlek. Als je rode wijn op je kleding morst is het aan te raden om de vlek eerst met een schone, vochtige doek te deppen. Vervolgens moet je veel zout over de wijnvlek strooien en dit een paar minuten laten intrekken. Het zout absorbeert op deze manier de wijn. Daarna veeg je het zout eraf en moet je kokend water over de vlek heen gieten.

Je kunt voor de zekerheid nog wat vloeibaar wasmiddel op de vlek gieten en dit 30 minuten laten intrekken. Als laatste doe je het kledingstuk in de wasmachine. Deze laat je op een heet programma draaien.

Vet of olie

Om vet of olie uit je kleding te verwijderen kun je het beste een ontvettend middel gebruiken, zoals afwasmiddel of citroensap.

Bij een verse vlek kun je eerst wat talkpoeder op de vlek strooien om het vet te absorberen. Als de vlek er al langer zit, kun je proberen met een beetje wasbenzine op de vlek te deppen.

Chocolade

De meeste ouders zullen het wel herkennen: je kind geniet van een broodje chocoladepasta en zit er vervolgens helemaal onder. Chocoladevlekken moet je zo snel mogelijk behandelen. Dit doe je door het kledingstuk met koud water uit te spoelen.

Daarna smeer je de vlek in met vloeibaar wasmiddel en dit laat je ongeveer een half uur intrekken. Vervolgens spoel je de vlek uit onder koud stromend water. Een ander middel dat chocoladevlekken kan verwijderen is melk. Laat de melk even intrekken op de vlek en spoel het daarna voorzichtig uit met koud water.

Bij ingedroogde vlekken kun je ook nog een mengsel van één deel azijn en drie delen water op de vlek smeren. Dit moet enkele minuten inwerken en daarna kun je het kledingstuk uitspoelen met koud water.

Koffie

Koffievlekken moet je met zout of baking soda behandelen. Eerst strooi je een flinke hoeveelheid zout of baking soda op de vlek. Dit laat je een paar minuten staan. Daarna veeg je het weg en spoel je het kledingstuk uit met koud water.

Gras of modder

Lekker in het zonnetje op het gras gezeten? Dan heb je kans dat er een grasvlek op je broek zit. Voor het verwijderen van gras of moddervlekken kun je het beste groene zeep gebruiken. Je gebruikt de zeep samen met een harde borstel om de vlek te schrobben. Je kunt het kledingstuk daarna nog een paar uur laten weten in een sopje met groene zeep.

Tomatensaus

Bij tomatensausvlekken is het vooral belangrijk dat je meteen handelt. Als de saus is ingedroogd, is het veel lastiger om de vlek nog te verwijderen. Haal de saus eerst van het kledingstuk af met een keukendoekje en smeer de vlek in met afwasmiddel of citroensap. Daarna keer je het kledingstuk binnenstebuiten en spoel je het uit met koud water.

Bloed

De meest gemaakte fout bij het verwijderen van bloed is het gebruik van warm water. Warm water zorgt ervoor dat de eiwitten in het bloed gaan stollen en zich aan de stof gaat hechten, waardoor de vlek er nog moeilijker uit gaat. Gebruik daarom altijd koud water.

Laat ingedroogde vlekken weken in water met flink veel zout en spoel daarna goed uit. Je kunt ook shampoo gebruiken om ingedroogde bloedvlekken te verwijderen.

Zweet en deodorant

Zweet en deodorant zorgen vaak voor lelijke vlekken in je kleding. Om deze vlekken te verwijderen kun je je kledingstuk in een emmer koud water met een flinke scheut schoonmaakazijn stoppen. Laat dit een paar uur intrekken.

Bij hardnekkige vlekken kun je het water-azijnmengsel met een tandenborstel voorzichtig inborstelen op de vlek.

Zonnebrand

Vlekken van zonnebrandcrème zijn misschien wel de meest vervelende vlekken. Ze trekken snel in en kunnen voor verkleuring van je kleding zorgen. Om deze vlekken te verwijderen moet je dan ook snel handelen. Smeer de vlek in met afwasmiddel en was het kledingstuk vervolgens zo heet mogelijk.

Galzeep, groene zeep of handzeep kunnen ook helpen om de vlekken te verwijderen.

Fruit

Fruit is hartstikke lekker, maar geeft helaas wel lastige vlekken. Met name vlekken van rood fruit zijn berucht. Ook hier is het belangrijk dat je meteen in actie komt. Voor fruitvlekken kun je witte schoonmaakazijn gebruik. Doe dit samen met wat water in een emmer en laat het kledingstuk hier minimaal een uur in weken. Daarna spoel je dit goed uit.