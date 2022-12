Valse winactie Albert Heijn gaat rond op WhatsApp en sociale media

Wat je ook invult, je 'wint' zogenaamd altijd. Om je prijs in ontvangst te nemen, moet je echter creditcardgegevens invullen, zogenaamd ter bevestiging van jouw identiteit. Door dat te doen, sluit je echter ongemerkt een abonnement af op een waardeloze dienst waar maandelijks forse bedragen voor in rekening worden gebracht. Al met al een buitengewoon onverstandig idee.

De link zoals deze te zien is in het voorbeeld is momenteel offline, maar de kans is groot dat een vervangende website alweer in de lucht is. Krijg jij deze winactie doorgestuurd? Doe dan vooral niet mee en stuur de link vooral niet door.