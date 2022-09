Valse mail van 'Eneco' over gasprijs: "Hoge korting én geld terug!"

Er is een valse e-mail in omloop namens energieleverancier Eneco. In de mail staat dat klanten zes maanden lang 50% korting krijgen op de gasprijzen én dat ze een bedrag van zo'n 400 euro terugkrijgen. Criminelen zijn echter uit op inloggegevens voor internetbankieren en hopen je te verleiden om een QR-code te scannen die naar een malafide website verwijst: meer dan genoeg reden om deze mail te negeren en te verwijderen.