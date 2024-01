Valse 'Belastingdienst'-sms: "Beslaglegging om torenhoge schuld" theme-icon Geld • 05-01-2024 • leestijd 2 minuten • 17332 keer bekeken • bewaren

Er is een valse sms in omloop namens de Belastingdienst. In deze sms staat dat de gerechtsdeurwaarder beslag komt leggen op jouw inboedel. Dit in verband met een belastingschuld van enkele duizenden euro's. Dit fenomeen is niet nieuw, maar de uitvoering is anders dan gebruikelijk, vandaar een nieuwe waarschuwing.

Het begint met een sms van de afzender 'BELASTINGDIENST'. In de sms staat de volgende tekst:

"Uw schuld van € 5.514,29 dient direct betaald te worden. Gerechtsdeurwaarder legt op 5 jan 2024 beslag. Betaal direct op mijnbelastingdienst-overzicht-nl.info"

De meeste mensen weten dan alweer genoeg. De échte Belastingdienst stuurt nooit sms'jes met betrekking tot betaalverzoeken, aanmaningen en beslagleggingen, al helemaal niet voorzien van betaallinks. Maar wat zit er dit keer precies achter?

Nagemaakte 'Belastingdienst'-website

We trekken de domeinnaam mijnbelastingdienst-overzicht-nl.info eens na via de WhoIs Lookup van DomainTools. We zien al snel dat het domein pas drie dagen bestaat en dat alle informatie over de eigenaar verborgen is. Duidelijke zaak: dit is helemaal geen officieel domein van de échte Belastingdienst.

Toch ziet de website er niet onaardig uit. Oordeel zelf maar:

Valse website in de huisstijl van de Belastingdienst © Kassa

Onder het (verzonnen) betalingskenmerk 58974978372 moet je een forse belastingschuld van € 1.214,29 voldoen. Dat is weliswaar aanzienlijk minder dan het bedrag dat in de sms wordt genoemd, maar alsnog is het flink. Dat moet bovendien vandaag – vrijdag 5 januari 2024 – gebeuren, anders krijg je een deurwaarder op je dak die beslag komt leggen op jouw inboedel, zo luidt het dreigement.

Klopt allemaal niks van: zo gaat de Belastingdienst überhaupt niet te werk. Maar mensen die digitaal minder vaardig zijn, weten dit wellicht niet, en daar hopen de oplichters achter deze nepsite misbruik van te maken.

Klikken we de knop NU BETALEN aan, dan verwijst de website ons naar een – inmiddels verlopen – betaalverzoek van een bunq-rekeninghouder. In dit specifieke geval is het gevaar dus al geweken, want daadwerkelijk geld overmaken kan niet meer. Maar het is goed denkbaar dat er de komende dagen of weken nieuwe pogingen worden gedaan met andere domeinnamen en nieuwe betaalverzoeken. Oppassen dus!