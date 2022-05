Valse Albert Heijn-winactie via WhatsApp en mail: "U heeft 50 euro gewonnen" 10-05-2022 • leestijd 3 minuten • 5089 keer bekeken • bewaren

Er is sprake van een valse winactie van Albert Heijn die op grote schaal via WhatsApp en e-mail wordt verspreid. Jij hebt zogenaamd 50 euro gewonnen, maar je moet wel even wat persoonsgegevens invullen om de prijs te kunnen ontvangen. De kans bestaat dat je ongemerkt een creditcardabonnement afsluit: oplichting dus.

Het gaat om een mail die afkomstig lijkt te zijn van het mailadres winactie@albertheijn.nl. Deze mail is bovendien in de huisstijl van Albert Heijn, al heeft de grootgrutter hier zelf uiteraard niets mee te maken. De mail heeft wél de kenmerkende blauw-witte huisstijl en op het vlak van spelling en zinsbouw is de mail ook bovengemiddeld geloofwaardig.

In de mail staat dat jij als klant automatisch hebt meegespeeld met de "grootste winactie van het jaar", waarbij klanten prijzen zoals spelcomputers, weekendjes weg en een minuut gratis winkelen hebben gewonnen.

Daarnaast hebben maar liefst 500 klanten een geldbedrag van 50 euro gewonnen, zo luidt het verhaal. En als jij deze mail krijgt, ben jij zogenaamd één van deze winnaars. In werkelijkheid is hier niets van waar: oplichters hopen persoonsgegevens in handen te krijgen.

Welke risico's loop je?

In de mail staat een knop met de tekst "Claim nu uw prijs!". Deze knop verwees naar een valse 'Albert Heijn'-website, die op het moment dat wij de mail bekeken echter al offline was gehaald. Dat hoeft echter niet te betekenen dat het gevaar geweken is, want vaak wordt een vervangende valse website met een andere domeinnaam in een mum van tijd online gezet.

De Fraudehelpdesk heeft deze valse website wel gezien en stelt daarover het volgende: "Het linkje in het bericht leidt naar een kort vragenformulier waarin uw leeftijd en mening over Albert Heijn wordt gevraagd. Als u dat heeft gedaan, mag u zogenaamd een cadeautje uitzoeken."

En dan komt de aap uit de mouw, aldus de Fraudehelpdesk: "Hiervoor zult u dan wel enkele persoonlijke gegevens moeten invullen om het cadeau in ontvangst te kunnen nemen. Uiteindelijk wordt u gevraagd om de link door te sturen naar uw contacten."

Dat laatste zorgt ervoor dat deze winactie zich als een olievlek verspreidt.

Creditcardfraude en dure abonnementen

In veel gevallen gaat het hier om creditcardfraude. Je moet wat persoonsgegevens invullen, maar voor de administratieve verwerking is ook jouw creditcardinformatie nodig. Dat kan gaan om een klein bedrag aan administratiekosten of om een zogenaamde verificatie van jouw identiteit, maar in werkelijkheid sluit je dan een duur – en bovendien volkomen waardeloos – creditcardabonnement af.

En dat kan bovendien gaan om forse bedragen. Er zijn gevallen bekend van nietsvermoedende consumenten die op deze manier zo'n abonnement hebben afgesloten en daar vervolgens bedragen tot wel 80 euro per maand voor moeten betalen. En omdat het vaak gaat om schimmige bedrijfjes die op Malta of Cyprus gevestigd zijn, is opzeggen niet altijd even eenvoudig: zie maar eens een klantenservice te spreken.

Het zijn vaak abonnementen waar niks tegenover staat, behalve vage en onduidelijke 'dienstverlening' op het gebied van online winkelen met – meestal verzonnen – 'exclusieve aanbiedingen'. Kortom, je hebt er helemaal niks aan en het kost je maandelijks een hoop geld.

Persoonlijke gegevens en gerichte phishing

Een ander risico is dat je oplichters onbedoeld een hoop persoonsgegevens en andere persoonlijke informatie geeft. Deze informatie kan worden misbruikt om jou op een later moment gericht te kunnen benaderen met misleidende, frauduleuze e-mails. Als de afzender daarvan immers over de juiste persoonsgegevens beschikt, ben je als ontvanger eerder geneigd om de inhoud van de mail als betrouwbaar te bestempelen.

Datzelfde geldt voor telefonische oplichting. De kans daarop is weliswaar iets kleiner, maar het valt niet helemaal uit te sluiten: het is niet ondenkbaar dat oplichters jou telefonisch benaderen om je vervolgens een geloofwaardig verhaal voor te schotelen met de informatie die je ze eerder hebt verstrekt.

Doe niet mee en stuur de actie niet door

Je kunt deze mail het beste direct verwijderen, mocht je 'm krijgen. Daarnaast is het natuurlijk verstandig om deze winactie ook niet via WhatsApp door te sturen naar je contacten, want wie dat wél doet, draagt alleen maar bij aan verdere verspreiding.