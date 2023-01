Vaatwastabletten of waspoeder: wat is beter in de vaatwasser? Vandaag • leestijd 4 minuten • 4335 keer bekeken • bewaren

Veel mensen laten de afwas doen door de vaatwasser: handmatig afwassen in een teiltje met afwasmiddel weegt niet op tegen het gebruiksgemak van een vaatwasser. Maar wat kun je beter gebruiken in de vaatwasser: een vaatwastablet of poeder? Wat zijn de verschillen? En is één van deze varianten beter? Dat lees je in dit artikel.

Het is in menig huishouden een bekend gezicht: de vaatwasser. Na het eten kun je 'm eenvoudig inladen en eenmaal vol doet het apparaat de rest: geen gedoe meer met teiltjes, sopjes en een droogrek dat zo is ontworpen dat er nauwelijks iets van het servies, de pannen of het bestek op een normale manier in past.

Bezitters van een vaatwasser hebben doorgaans de keuze tussen vaatwastabletten en vaatwaspoeder. In de schappen van de supermarkt is het aanbod aan tabletten meestal een stuk groter dan het aanbod aan poeders. Houdt dat in dat vaatwastabletten daadwerkelijk een betere keuze is? We bespreken beide varianten hieronder

Vaatwastabletten: de voor- en nadelen

Vaatwastabletten zijn zoals gezegd de meest voorkomende optie, en dat is omdat je vaatwasser drie verschillende middelen nodig heeft om optimaal zijn werk te kunnen doen voor een schone vaat. Dat zijn wasmiddel, glansspoelmiddel en onthardingszout.

In een vaatwastablet worden deze drie middelen gecombineerd, en dat biedt gebruikers het nodige gebruiksgemak: het is immers niet nodig om handmatig zout en verschillende vloeistoffen af te meten. Makkelijk en efficiënt.

Wat in zekere zin wel nadelig is aan vaatwastabletten, is de prijs: per wasbeurt valt het gebruik van tabletten ten opzichte van de combinatie van 'los' poeder, zout en glansspoelmiddel namelijk een stuk duurder uit.

Kijken we naar de A-merken, dan kun je omgerekend al gauw denken aan prijzen tussen de 50 en 70 cent per tablet. Daarbij gaan we uit van de standaardprijzen zonder korting, al kun je deze middelen met grote regelmaat kopen in '1+1 gratis'-achtige acties, waardoor de prijs per tablet een stuk lager uitvalt.

Doseren is met een vaatwastablet in beginsel niet het uitgangspunt, maar om te besparen kun je overwegen om het tablet doormidden te breken en slechts één helft te gebruiken: afhankelijk van de omvang en de mate van verontreiniging van de vaat doet een half tablet vaak al genoeg.

Iets anders om rekening mee te houden, is de (oplosbare) wikkel. Deze is gemaakt om op te lossen bij een bepaalde temperatuur, namelijk 65 graden. Wie op lagere temperaturen of op de eco-stand wast, loopt de kans dat de wikkel niet goed oplost. Dat heeft in theorie het gevolg dat delen van de wikkel vast komen te zitten in onderdelen van de vaatwasser, met storingen tot gevolg.

Wie daarentegen op hogere temperaturen wast, loopt juist het risico dat de wikkel te snel oplost. Het gevolg is dat het grootste deel van het wasmiddel al is opgelost voordat het spoelen begint, met een minder schoon wasresultaat als gevolg: in deze gevallen tref je vaak strepen op de schone vaat.

Waspoeder: de voor- en nadelen

Wie liever waspoeder gebruikt, moet even opletten: er zijn 'kant-en-klare' varianten die óók glansmiddel en onthardingszout bevatten, maar bij andere poeders is dat niet het geval en moet je deze zelf los kopen en vervolgens toevoegen voor een schoon wasresultaat.

Kijk dan ook even goed op de verpakking wat op het product van jouw keuze van toepassing is. Qua gebruiksgemak is poeder over het algemeen dus een iets minder makkelijke keuze dan tabletten: je moet iets meer handelingen verrichten voordat de vaatwasser zijn werk kan doen.

Daarentegen is de prijs wel een voordeel: ten opzichte van tabletten is waspoeder namelijk goedkoper per wasbeurt. Dat argument geldt bovendien ook als je bedenkt dat je waspoeder zelf kunt doseren, in tegenstelling tot een vaatwastablet: je gebruikt simpelweg de hoeveelheid die je nodig hebt voor de was, en niet meer.

Vaatwaspoeder is ook beter oplosbaar dan vaatwastabletten, en het probleem met de wikkel doet zich in het geval van vaatwaspoeder ook niet voor: bij waspoeder is er namelijk geen sprake van een wikkel.

Moet je de vieze vaat eigenlijk met de hand voorspoelen?

Grote kans dat je denkt dat dit een goed idee is: "Hoe minder vuil de vaat in de machine gaat, hoe minder (etens)resten, hoe minder de vaatwasser hoeft te doen en hoe schoner het resultaat" lijkt op het eerste gezicht een logische gedachte.

Toch is dat niet het geval: de wasmiddelen doen hun werk juist goed als de vaat vuil is. Een 'te schone' vaat heeft als gevolg dat het schoonmaakmiddel niks heeft om zich aan te hechten. Uiteraard is het wél raadzaam om grote en/of harde resten te verwijderen.

Bovendien hebben veel moderne vaatwassers een sensor die kan detecteren hoe vuil de vaat is om de wascyclus daar vervolgens op af te stemmen.

Wat is nou beter: vaatwastabletten of waspoeder?

Het antwoord op deze vraag is dat beide producten ongeveer hetzelfde wasresultaat opleveren: de ene variant is dus niet per se 'beter' dan de andere. Wat in jouw situatie het beste is, hangt dan ook vooral af van jouw persoonlijke wensen en voorkeuren.

Wie voor vaatwastabletten kiest, gaat over het algemeen voor gemak: je hoeft er minder handelingen voor te verrichten. Tabletje erin en klaar. Wel is de kans aanwezig dat de tabletten en/of de wikkel niet (goed) oplossen, en het is duurder.

Wie voor waspoeder kiest, moet weliswaar iets meer werk doen, maar bespaart wel geld: poeder is immers goedkoper. Ook als je verspilling meeneemt in je overwegingen, ligt poeder meer voor de hand: het is immers makkelijker te doseren.

Lees ook:

Bron: Consumentenbond / Consumerreports.org / Keukenervaringen.nl / Maxvandaag.nl / Plusonline.nl