USB 3 of USB-C? Dit zijn de verschillen tussen de soorten laadkabels Vandaag • leestijd 4 minuten • 12366 keer bekeken • bewaren

Veel mensen hebben in huis wel een laatje waar een enorme wirwar aan verschillende kabeltjes in opgeborgen ligt. Je weet namelijk nooit wanneer je dat oude cameraatje toch weer tevoorschijn wilt halen, of wanneer iemand die oude smartphone wilt lenen. Welke kabeltjes zijn er allemaal? En waarin verschillen deze kabels van elkaar? Kassa zet het op een rij!

Welke soorten zijn er?

Als we smartphones als uitgangspunt nemen, zijn de mogelijkheden beperkt. Oudere Android-telefoons gebruiken micro-USB. Wat nieuwere Android-toestellen maken gebruik van USB-C. En Apple is wat aansluitingen betreft een wat vreemde eend in de bijt: voor het opladen van je Apple-telefoon wordt momenteel nog altijd een lightning-adapter gebruikt.

Binnenkort wordt alles hetzelfde

Apple maakt gebruik van een uniek, eigen type oplader. De vermoedelijke reden is om zo meer te kunnen verdienen aan de verkoop van opladers. Gelukkig heeft de Europese Unie daar een stokje voor gestoken. Vanaf 28 december 2024 is het namelijk verplicht om een USB-C poort te hebben op elk apparaat! Of het nu smartphones, koptelefoons, draagbare speakers of tablets zijn. De wet is ingesteld om meerdere redenen, waaronder het verminderen van afval en het harmoniseren van snelladers. Over enige tijd zal die enorme verzameling van verschillende kabeltjes dus tot het verleden behoren.

Met welke oplader is de batterij het snelste vol?

Bij opladers wordt vaak het vermogen (in watt) of de stroomsterkte (in ampère) genoemd. Die waardes bepalen hoe snel de batterij van je smartphone weer vol zit. De goedkoopste opladers leveren 5 watt/1 ampère, waardoor opladen tot wel 5 uur duurt. Met een oplader van 10 of 12 watt (2,1 of 2,4 ampère) gaat opladen al dubbel zo snel. Bovendien laad je hiermee ook apparaten met een grotere batterij op, zoals tablets.

Hoewel sommige smartphones je vertellen of ze aan het snelladen zijn of niet, is dit niet echt een indictie van hoe snel het nu echt gaat. Op het scherm van de Google Pixel 7 is af te lezen dat deze aan het snelladen is bij zowel 9 watt als 30 watt. Niet echt behulpzaam dus.

USB-C wordt de nieuwe standaard

Zoals eerder genoemd zal USB-C dus de standaard worden op nagenoeg elk elektrisch apparaat dat je in een gemiddeld huishouden zal aantreffen. Vanaf 2026 zal deze wet ook zelfs gelden voor alle laptops! Voor de gemiddelde Android-gebruiker zal er niet veel veranderen, vooral de Apple-fans zullen na verloop van tijd geen gebruik meer kunnen maken van hun lightning-opladers, het type oplader dat je momenteel nodig hebt om je iPhone of iPad mee op te kunnen laden.

Grote voordelen van USB-C kabels zijn onder andere dat ze altijd in het contact passen, ongeacht aan welke kant je de kabel probeert in te pluggen. Geen geklooi meer dus met stekkers en de kleine aansluitinkjes! Ook kan een USB-C kabel meer watt verdragen dan een micro-USB.

Datasnelheid

Ook ‘normaal’ USB gaat verdwijnen vanaf 2024. USB-kabels kennen we vooral van hardware die je kan koppelen aan je computer of laptop, zoals muizen en toetsenborden. Ook zijn USB-sticks populaire gadgets om gegevens op te slaan. Maar ook hiervoor zal USB langzaam maar zeker verdwijnen. USB-C-sticks zijn inmiddels gearriveerd op de markt en daar zitten de nodige voordelen aan. USB-C kan namelijk veel sneller data verwerken dan regulier USB.

De gemiddelde USB-C kabel kan 10 gigabyte per seconde vervoeren. Ter vergelijking: de ‘oudere’ USB deed ongeveer de helft.

Wat is Thunderbolt?

Dan bezigen sommige laptop- en computerfabrikanten ook de term ‘Thunderbolt’, welke momenteel in zijn vierde generatie zit. Wanneer je een computer of laptop koopt hebben ze het soms over Thunderbolt-aansluitingen, maar wat zijn dit precies?

Thunderbolt is een vorm van aansluiting die meerdere mogelijkheden ondersteunt. Het is dus een aansluiting op je computer of laptop waar je bijvoorbeeld zowel je laadstekker als een extern opslagapparaat als een tweede beeldscherm op kan aansluiten. De meeste moderne laptops gebruiken deze aansluiting.

En wat is het verschil met USB-C precies?

Een USB-C poort en een Thunderbolt-poort zien er dus op het eerste gezicht hetzelfde uit. Thunderbolt is echter het protocol dat gebruikt wordt voor de dataoverdracht, terwijl USB-C de benaming is voor de connector. Niet elke USB-C-aansluiting biedt ondersteuning voor Thunderbolt, dus niet elke USB-C kabel kan alle mogelijkheden van de Thunderbolt benutten. Daarom zijn er speciale Thunderbolt-kabels op de markt gebracht. Dit zijn USB-C kabels die veel meer vermogen hebben dan de gemiddelde USB-C kabel; tot wel 40 gigabyte per seconde!

Let op voordat je een USB-C kabel koopt

Voordat je de kabels begint in te slaan, zijn er dus een hoop dingen waar je vooraf rekening mee moet houden zodat je zeker weet dat je de juiste USB-C hebt, voor de juiste doeleinden. Binnen de USB-C wereld bestaan er verschillende varianten die worden aangeduid met een bijbehorend cijfer. Aan het uiterlijk zul je het verschil niet kunnen zien, daarom moet je goed de doos inspecteren waar de kabel inzit. Alleen de Thunderbolt-kabels kun je eruit vissen, want die hebben altijd een bliksemschicht aan het uiteinde. We zetten de verschillen even voor je op een rij:

USB 3.1, de lichtste USB-C variant. Deze kan maximaal 5 gigabyte per seconde vervoeren, dit is ook wel de ‘standaard’ smartphone oplader.

USB 3.2 generatie 1, ietsje zwaarder. Deze kan de 10 gigabyte per seconde aantikken. Deze gebruik je om een wat groter apparaat op te laden. Of om je smartphone dubbel zo snel op te laden.

USB 3.2 generatie 2, kan 20 gigabyte per seconden vervoeren.

USB4, (ook wel Thunderbolt genoemd!), dit zijn de meest krachtige met 40 gigabyte per seconde. Let wel op: niet elk apparaat heeft een aansluiting die 40 gigabyte snelheid ondersteunt. De kabel zal wel passen, maar je zal niet de volledige potentie kunnen gebruiken. Raadpleeg daarvoor even de productinformatie in kwestie.