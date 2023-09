Uitspraak zet huurverhogingen in vrije sector op losse schroeven

Honderdduizenden huurcontracten van woningen in de vrije sector zijn mogelijk in strijd met een Europese richtlijn. Na een recente uitspraak moest verhuurder Bouwinvest alle huurverhogingen aan een huurder terugbetalen, meldt de Woonbond . Dit kan gevolgen hebben voor vele andere huurders.

De oorsprong van de kwestie werd eerder dit jaar in Kassa belicht. Hoogleraar Marco Loos onderbouwde in de Kassa-uitzending dat het huurverhogingsbeding in veel huurcontracten in strijd is met een Europese richtlijn. Maar een oordeel van de rechter zou pas daadwerkelijk uitsluitsel geven hierover.