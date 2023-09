Uitspraak in woekerpoliszaak: NN hield ongeoorloofd kosten in theme-icon Geld • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1588 keer bekeken • bewaren

Het gerechtshof in Den Haag heeft vastgesteld dat Nationale-Nederlanden (NN) in het verleden kosten heeft ingehouden bij mensen met een beleggingsverzekering, zonder dat deze kosten vooraf met de klant waren vastgesteld. Volgens claimorganisatie Woekerpolis is dit een overwinning voor de consument.

"Dit is een geweldige uitspraak voor onze leden en vormt de doorbraak waar we al jaren op wachten", zegt voorzitter Ab Flipse van Woekerpolis.nl. "Het is duidelijk dat Nationale-Nederlanden klanten had moeten waarschuwen voor de risico's van hun producten. En met name voor de hoge kosten die op dit soort producten werden ingehouden. Gedupeerden hebben nu eindelijk zicht op de compensatie waar ze recht op hebben."

Langdurige zaak

De woekerpolisaffaire houdt de gemoederen in de financiële wereld al vele jaren bezig. In 2006 kwam aan het licht dat bij veel beleggingsverzekeringen veel te hoge kosten in rekening zijn gebracht vanaf de jaren negentig. Claimorganisaties proberen gedupeerden sindsdien te mobiliseren om schadevergoedingen los te krijgen bij de verzekeraars. In deze zaak tegen NN draait het onder meer om de zogenaamde eerste kosten, waaronder de aan de tussenpersoon uitgekeerde provisie, de incassokosten, de administratiekosten en de beheerkosten.

Compensatie nog onduidelijk

Wat de uitspraak precies betekent voor mensen die in het verleden een beleggingsverzekering hebben afgesloten, is nog onduidelijk. Dat komt onder meer omdat niet het hof niet meegaat in alle klachten over de polissen. Sommige grieven falen of slagen maar deels. Flipse denkt dat gedupeerden uiteindelijk recht zouden moeten hebben op vele duizenden euro's compensatie.

Maar nu is al duidelijk dat het juridisch gesteggel over deze kwestie voorlopig nog niet voorbij is. Het hof heeft in deze zaak sowieso nog geen einduitspraak gedaan. NN krijgt ook nog de mogelijkheid om met bepaalde tegenbewijzen te komen.

Nationale-Nederlanden niet eens met de uitspraak

De verzekeraar is het niet met de conclusies van het hof eens en laat weten over dit tussenvonnis al naar de Hoge Raad te stappen. Volgens NN wijken de conclusies van het hof namelijk af van eerdere belangrijke uitspraken. NN vindt ook dat het hof een verkeerde interpretatie geeft van het recht en de maatschappelijke opvattingen die golden op het moment dat de beleggingsverzekeringen werden verkocht. In de jaren negentig werd in de ogen van het concern nog anders gedacht over hoe verzekeraars het beste met klanten moesten communiceren over financiële producten. ANP