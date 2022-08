"Uien en aardappelen waarschijnlijk fors duurder wegens aanhoudende droogte" 04-08-2022 • leestijd 2 minuten • 3202 keer bekeken • bewaren

Boeren in vooral Zeeland hebben de komende weken dringend regen nodig, anders valt de belangrijke aardappel- en uienoogst fors lager uit. De opbrengst van uien zal de helft minder zijn als het de komende twee weken droog blijft, zegt de Zeeuwse akkerbouwer, waterkenner en bestuurslid Hendrik Jan ten Cate van boerenorganisatie ZLTO. En van regen lijkt voorlopig geen sprake.

Voor aardappels, uien en ook suikerbiet is augustus nog een belangrijke maand om door te groeien, voordat er veelal in oktober wordt geoogst. Maar nu is al duidelijk dat de opbrengst gaat tegenvallen door het aanhoudende watertekort.

Vooral in Zeeland spelen de problemen, omdat daar geen beregening mogelijk is door het zoute water. In Noord-Brabant en het zuiden van Gelderland is de situatie "beheersbaar", zegt een ZLTO-woordvoerder over de situatie in zijn gebied. De aankondiging van de overheid van woensdag dat Nederland nu officieel een watertekort heeft, heeft volgens hem nog geen directe gevolgen voor de boeren.

Zeeland belangrijk gebied voor uienteelt

Zeeland is nog altijd een van de belangrijkste gebieden van ons land voor vooral uien. Jaren terug was de provincie nog met afstand de belangrijkste. Een tegenvallende oogst in Zeeland kan al dit najaar tot fors hogere prijzen in de supermarkt leiden.

Telers zitten nu nog vast aan contracten, maar de supermarkten en verwerkers zullen volgens Ten Cate alvast rekening houden met een hogere inkoopprijs volgend jaar door de droogte.

Fruittelers hebben nog weinig last van de droogte

Fruittelers hebben nog maar in beperkte mate last van de droogte, zegt Ron Mulders, voorzitter van de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO). Ook bij fruit is dit heel erg locatie- en telerafhankelijk. Zo zijn er wel enkele telers in Limburg die door de hitte en het niet kunnen beregenen schade hebben aan hun fruit.

In appels kan de zon bijvoorbeeld bruine plekken branden als ze niet zijn beregend, waarna ze niet meer kunnen worden verkocht. Ook kunnen appels dit jaar kleiner zijn dan anders door het watertekort, maar daar is volgens Mulders nog weinig over bekend.

Ook grasland en maïs zullen door de droogte minder opbrengen dit jaar, aldus bestuurder Peter van Dijck van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB). Veehouders moeten daardoor nu al de wintervoorraden aanspreken, zegt hij. In de winter zullen ze dan meer voer moeten bijkopen.

Bron: ANP