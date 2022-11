Twitter vergaarde jarenlang illegaal persoonsgegevens, privacystichting legt claim neer

Volgens SDBN is het echter de vraag in hoeverre de apps echt gratis waren, want "consumenten betaalden met hun privacy". Daar hebben zij volgens de stichting geen toestemming voor gegeven.

Volgens voorzitter van de stichting Anouk Ruhaak is het klip en klaar dat de privacy van de gebruikers daarmee geschonden is. "Als samenleving moeten we laten zien dat dit onacceptabel is en deze illegale praktijken niet mogen lonen. Met name de aard en schaal van deze inbreuk zijn duizelingwekkend. Het gebeurde jarenlang achter de schermen."