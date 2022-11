Twitter onder Musk: iedereen kan straks een blauw verificatie-vinkje kopen Vandaag • leestijd 2 minuten • 196 keer bekeken • bewaren

Vier dagen na de overname van Twitter door Elon Musk is er meer duidelijk geworden over de plannen van de miljardair. Zo is bekend geworden dat iedereen die maandelijks 8 dollar voor het Twitter Blue-abonnement betaalt, daarmee ook het bekende blauwe verificatie-vinkje bij het profiel krijgt. Dat meldt RTL Nieuws.

Musk nam Twitter afgelopen vrijdag definitief over voor 44 miljard dollar. Al snel werd duidelijk dat hij een andere koers wil varen met Twitter; hij ontsloeg direct veel belangrijke leidinggevenden en hij heeft verschillende oude bekenden als managers aangesteld.

Veranderingen in het Twitter Blue-abonnement

Maar dat is niet de enige verandering; Musk kondigde namelijk ook het een en ander aan over het Twitter Blue-abonnement, dat nu nog alleen in de VS, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland beschikbaar is.

Met het abonnement, dat momenteel 5 dollar per maand kost, krijgen gebruikers exclusieve functies, zoals een optie om tweets achteraf te bewerken. Die optie zou Musk echter binnenkort voor iedereen beschikbaar willen maken.

Betalen voor verificatie-vinkje

De opvallendste wijziging is dat het Twitter Blue-abonnement wordt gekoppeld aan het bekende blauwe vinkje voor een geverifieerd account. Aan zo'n vinkje zien gebruikers of het om een echt account van een bekend persoon of een bedrijf gaat.

Twitter deelde de vinkjes eerst na een verificatieproces uit, maar Musk zegt dat iedereen straks zo'n blauw vinkje kan kopen door een Twitter Blue-abonnement te nemen. "De macht aan het volk", noemt de miljardair dat.

De abonnementsprijs gaat na de wijziging omhoog naar 8 dollar per maand. Publieke figuren, zoals politici, krijgen volgens Musk na de aanpassing een tweede vinkje op hun profiel.

'Prioriteit bij rangschikking, helft minder advertenties en langere video’s’

Twitter Blue-abonnees krijgen volgens Musk ook 'prioriteit' bij de rangschikking van hun tweets in reacties en vermeldingen, en in de zoekresultaten. "Dit is essentieel om spam en oplichting te bestrijden", zegt Musk.

Verder krijgen abonnees de mogelijkheid om 'langere video's en audiofragmenten' te posten en krijgen ze 'de helft minder advertenties' te zien.

Haast met aanpassingen aan Twitter Blue