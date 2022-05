Twijfeltelefoon open voor vragen over HPV-vaccinatie

Mensen die vragen hebben over de HPV-vaccinatie kunnen per vandaag bellen met de Twijfeltelefoon . De vaccinatiegraad voor HPV blijft achter bij omringende landen. Deze zou op 90 procent moeten komen, maar schommelt rond de 63 procent.

HPV-vaccinatie beschermt tegen baarmoederhalskanker, vaginakanker, schaamlipkanker, peniskanker, anuskanker en mond- en keelholtekanker. De speciale telefoonlijn moet mensen die zich afvragen of ze zich moeten laten vaccineren helpen met info over het vaccin en het nut ervan.

De Twijfeltelefoon was er eerst voor vraag over over coronavaccinaties. Dat is nu uitgebreid naar HPV-vaccinatie. En vanaf vorige maand kunnen bellers ook al terecht met vragen over vroege opsporing van darmkanker. Het speciale telefoonnummer 088 - 7 555 777 is van maandag tot en met vrijdag geopend tussen 8.30 en 13.30 uur.