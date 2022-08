“Tweederde installaties zonnepanelen bevat serieuze fouten”

24 aug. 2022 - 10:14

Jammer dat er geen goede controle op is zoals bij het aanleggen van een gasinstallatie want je brengt niet alleen levens van je gezin in gevaar maar ook die van de buren. En vernomen dat de kosten die in mindering gebracht worden bij het terugleveren van stroom enorm verlaagd worden! Jammer dat mensen door de jaren heen eerst gestimuleerd worden om allerlei energie besparende maatregelen te nemen, hiertoe overgaan en dat de kosten BOVEN normaal weer gaan stijgen. En dit geldt voor heel veel producten en diensten. Het kabinet moet nu zoals in de rest van Europa snel in actie komen met maatregelen die niet alleen goed zijn basisinkomens maar voor meerdere soorten inkomens en doelgroepen want ook die hebben in relatie met hun inkomen en woning uitgaven gedaan op het gebied van energiebesparing, hypotheek, etcetera en ook zij zitten nu met enorme financiële lasten. Soms lijkt het, maar dat hoop ik niet, dat er door de overheid juist geen maatregelen genomen worden met als doel dat de mensen zelf worden alle of bijna alle kosten dragen en de overheid minder subsidies hoeven te geven en minder hoeven uit te geven aan jarenlange campagnes om dit te bereiken!

