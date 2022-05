Tweedehands auto’s steeds duurder, extra goed verzekeren dus! Vandaag • leestijd 3 minuten • bewaren

De prijzen van tweedehands auto’s zijn de laatste jaren flink gestegen. Je betaalt nu voor dezelfde tweedehands auto een paar duizend euro meer dan een paar jaar geleden. Je tweedehands auto goed verzekeren is dan dus extra belangrijk. In dit artikel lees je waar je op moet letten.

Kies de juiste dekking

Je hebt voor een autoverzekering de keuze uit drie dekkingen: WA, WA + beperkt casco en WA + volledig casco (Allrisk). Een WA autoverzekering vergoedt alleen schades die je met de auto toebrengt aan anderen. Als je ook schades aan je eigen auto wilt verzekeren, kom je dus op de beperkt casco of allrisk verzekering uit. In dit overzicht zie je welke schades per dekking worden vergoed.

Of je je tweedehands auto beperkt casco of allrisk verzekert, hangt dus af van welke schades je vergoed wilt krijgen. Het belangrijkste verschil is dat een allrisk autoverzekering ook schades dekt die je zelf veroorzaakt. Bijvoorbeeld als je tegen een boom rijdt, een paaltje raakt of een aanrijding veroorzaakt. In al deze gevallen vergoedt de allrisk verzekering de schade aan je eigen auto.

Let op de aanschafwaarderegeling

Naast een goede dekking, is de aanschafwaarderegeling heel belangrijk als je een tweedehands auto verzekert. Wordt de auto gestolen in de eerste jaren nadat je die koopt of raakt de auto total loss (bij een grote schade)? Dan vergoedt de aanschafwaarderegeling het bedrag dat je origineel voor de auto hebt betaald. De meeste beperkt casco of allrisk verzekeringen hebben zo’n regeling.

De voorwaarden voor de aanschafwaarderegeling verschillen per verzekeraar. Waar je vooral op moet letten:

- Of de autoverzekering een aanschafwaarderegeling heeft.

- Tot welke leeftijd van de auto de aanschafwaarderegeling geldt.

- Tot hoeveel jaar na aankoop de aanschafwaarderegeling geldt.

- Het maximale bedrag dat de aanschafwaarderegeling vergoedt. Als je tweedehands auto duurder is dan dit bedrag, krijg je dus niet de volledige aanschafwaarde vergoed.

In dit overzicht hebben we de belangrijkste voorwaarden per verzekeraar op een rij gezet:

*Bij a.s.r., Ditzo, OHRA. Unigarant en Univé kun je een aanvulling voor de aanschafwaarderegeling afsluiten.

Komt je auto niet in aanmerking voor de aanschafwaarderegeling, dan vergoeden verzekeraars bij total loss of diefstal de dagwaarde of vervangingswaarde. Dit is niet het bedrag dat je hebt betaald voor de auto, maar wat de auto waard was op het moment direct vóór de schade. Omdat auto’s naarmate ze ouder worden en meer kilometers gereden hebben in waarde dalen, is de dagwaarde of vervangingswaarde vaak lager dan het bedrag dat je hebt betaald voor de auto.

Auto gekocht bij particulier of geïmporteerd?

Om de aanschafwaarde vergoed te krijgen, moet je aantonen hoeveel je voor de auto hebt betaald. De meeste autoverzekeraars accepteren alleen een originele aankoopnota van een merkdealer, BOVAG-bedrijf of ander autobedrijf dat staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Nederland.

Dit betekent dat wanneer je de auto van een particulier koopt, bijvoorbeeld via Marktplaats, je vaak niet in aanmerking komt voor de aanschafwaarderegeling. Dit geldt voor auto’s die zijn geïmporteerd uit het buitenland.

Heb je de tweedehands auto dus gekocht bij een particulier of geïmporteerd? Vraag dan altijd even bij de verzekeraar of de aanschafwaarderegeling ook voor jouw auto geldt vóór je de autoverzekering afsluit.

