Tweede Kamer wil uiterlijk e-sigaret op de schop nemen

8 mrt. 2023 - 11:56

Het gezegde: Als het er uit zien als een eend en het kwaakt als een eend dan is het een eend is in dit geval ook duidelijk van toepassing. Het uiterlijk van de vape apparaatjes op een sigaret laten lijken en het verbiede van de smaakjes is juist de kat op het spek binden en de stap naar gewone sigratten kleiner maken. Het is toch heel gewoon dat de jeugd graag met bling bling gezien wil worden en als de verbinding met gewoon roken groter is, zoals de te verbieden smaakjes die bij gewone sigaretten juist niet goed mogelijk zijn is dat de enige winst die je kunt behalen om ze daar in ieder geval vanaf te houden. Waarom zijn de drug pilletjes gekleurd als snoepjes? Heus niet alleen om het verschil in de soort drugs aan te geven. Op deze manier duw je het hele probleem alleen maar naar de criminele hoek omdat de jeugd het toch niet zal laten en er vanzelf weer wegen komen om het te pakken te kunnen krijgen en we dan alle grip kwijt zijn. Veel beter is het goed controleren van de kwaliteit van de vloeistoffen en bijvoorbeeld het beperken van de hoeveelheid nicotine per mg. vloeistof. Gecontroleerd gebruik werkt veel beter dan verbieden!