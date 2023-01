Tweede Kamer wil schuldhulpverlening toegankelijker maken Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Als mensen hun schulden echt niet meer kunnen terugbetalen, hoeven ze in het vervolg in plaats van drie jaar nog maar anderhalf jaar de schuldsanering in. De Kamer heeft ingestemd met een voorstel op initiatief van de Partij van de Arbeid. De wet wordt op meer punten aangepast in de hoop dat mensen beter geholpen zijn met de hulpverleningstrajecten.

"Schuldsaneringstrajecten zijn een bittere pil en duren jaren", zegt PvdA-Kamerlid Barbara Kathmann in een schriftelijke verklaring. Ze vindt, met een meerderheid van het parlement, dat dat sneller moet kunnen. Wel moet de rechter de mogelijkheid hebben om toch tot een langer traject te besluiten.

Kamer: meer mensen in aanmerking voor schuldhulpverlening

De Kamer wil ook dat meer mensen in aanmerking komen voor schuldhulpverlening. De Nationale ombudsman waarschuwde in 2020 dat de regels nu nog zo streng zijn, dat steeds minder mensen ervoor in aanmerking komen. Om die reden kwam ook het vorige kabinet al met een aantal aanpassingen.

Aanpassingen om hulpverlening humaner te maken

Het is nu nog zo geregeld dat mensen moeten aantonen dat ze vijf jaar lang geprobeerd hebben om schulden te voorkomen of terug te betalen. Die termijn gaat terug naar drie jaar. Daarnaast wordt op initiatief van D66 de regel afgeschaft dat mensen geen schuldhulpverlening kunnen krijgen als ze in de tien jaar daarvoor ook al in zo'n traject gezeten hebben.