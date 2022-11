Tweede Kamer wil met wet woekerhandel in kaartjes aanpakken

De Tweede Kamer probeert opnieuw de woekerhandel in toegangskaarten voor evenementen aan te pakken. Dinsdag werd een motie van de SP aangenomen die het kabinet oproept op korte termijn met een wet te komen om de doorverkoop van tickets voor sport en culturele evenementen tegen vaak zeer hoge prijzen, in te perken. De motie kreeg steun van bijna de hele Kamer, hoewel het kabinet het tegenovergestelde had geadviseerd.

Volgens de SP is er rond de doorverkoop "een miljardenindustrie" ontstaan en dat is volgens Kamerlid Peter Kwint slecht voor de toegankelijkheid van evenementen.

Het parlement probeert al jaren de consument beter te beschermen tegen de hoge prijzen die ze soms betalen als ze via een derde alsnog een kaartje willen bemachtigen voor een concert of sportwedstrijd.

Zelfs meer dan tien jaar geleden was de Tweede Kamer al met deze kwestie bezig. In 2010 werd een initiatiefwetsvoorstel hierover van SP en CDA aangenomen in de Tweede Kamer, maar dat werd jaren later verworpen door de Eerste Kamer.