Tweede Kamer stemt voor beperking huurstijging vrije sector

De Tweede Kamer heeft dinsdag een amendement aangenomen waarin is vastgelegd dat de huurprijzen in de vrije sector de komende jaren niet harder mogen stijgen dan de cao-lonen óf de inflatie, vermeerderd met een procentpunt. Het oorspronkelijke voorstel van de regering hield alleen rekening met de cao-lonen om de maximale huurverhoging te bepalen.

Met de aangenomen wet blijft het plafond voor huurprijzen in de vrije sector, dat sinds 2021 van kracht is, gehandhaafd tot mei 2027. Eerder gold de inflatie plus een extra procentpunt als maximale stijging, maar vanwege een snelle stijging van de inflatie als gevolg van de oorlog in Oekraïne werd de wet aangepast om te kiezen voor de "laagste van de twee" - ofwel de lonen, ofwel de inflatie. Het kabinet wilde het plafond verlengen, maar wilde dit beperken tot de lonen.