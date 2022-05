Tweede Kamer stemt tegen vleesbelasting

11 mei 2022 - 12:22

Aad: Wat denk je dat de dieren die men op het bord heeft liggen te eten krijgen? Daar moeten kilo's eten in, wat de mens ook gewoon kan eten, om er een fractie voor terug te krijgen. In Brazilië, en andere landen, worden lokale kleine boeren van hun land verdreven door grote sojaproducenten die letterlijk over lijken gaan om land in bezit te krijgen en waardeloos te maken na een x productie. Productie die vooral bestemd is voor veevoer, ook voor Nl. vee. Verdiep je maar eens in de werkelijke wereld van de voedselproducenten, die is allesbehalve schoon. Zijn vleesvervangers duur of is vlees veel te goedkoop? Van de week bij Keuringsdienst van waarde nog kunnen zien dat boeren wel diervriendelijker en op kleinere schaal willen produceren maar dat dat niet uit kan qua kosten omdat de winkels en vooral ook klanten niet iets meer willen betalen en dat het dierenwelzijn de meeste mensen geen ruk interesseert, ze niet eens (willen) weten hoe het er in de bio-industrie aan toegaat. Er is qua vleesvervanging veel meer mogelijk dan alleen op vlees gelijkende hapklare sojabrokken.