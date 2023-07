Twee abonnementen op Hondenleven 28-10-2009 • leestijd 2 minuten • bewaren

Ilse Muis uit Hilversum is gek op dieren, en dan vooral op honden. Ze heeft er twee: Moos en Nona. Ilse is paraveterinair, dierenartsassistent met iets meer bevoegdheden. Anderhalf jaar geleden sluit Ilse via internet een tweejarig abonnement af op het maandblad Hondenleven. Bij het abonnement krijgt ze een medisch handboek voor honden cadeau.

Binnen 'no time' wordt het abonnementsgeld, € 69,90, van Ilse’s rekening afgeschreven. Het eerste blad ligt snel in de bus, maar Ilse wacht tevergeefs op het medisch handboek voor honden. Vele telefoontjes en mails halen niets uit. En dan, een halfjaar na het afsluiten van het abonnement ziet Ilse tot haar schrik dat voor de tweede keer het abonnementsgeld van haar rekening is afgehaald. Ilse belt direct met de Hondenleven Klantenservice.

Ze krijgt te horen dat een en ander uitgezocht gaat worden, maar daarna laat de administratie van Hondenleven niks meer horen. Ilse belt en mailt weer regelmatig, stuurt een brief, maar dit haalt niks uit. Omdat Ilse via internet haar abonnement heeft afgesloten, zit Ank van Heeringen van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie in de Belbus.

Samen gaan ze naar Landgraaf, want volgens de website van Hondenleven zit de abonnementenadministratie daar. Maar wat treffen ze aan… een leeg huis dat te koop staat. Als Ank vervolgens belt met de administratie van Hondenleven, blijkt dat ze een halfjaar geleden verhuisd zijn, terwijl op de website nog steeds dit adres in Landgraaf staat. Ank legt het verhaal uit en krijgt de belofte dat ze binnen een kwartier teruggebeld wordt met een oplossing. En dat gebeurt!

Inmiddels heeft Ilse twee keer het abonnementsgeld teruggekregen en wordt haar abonnement kosteloos nog eens twee jaar verlengd. De administratie van Hondenleven beweert dat Ilse zelf twee abonnementen heeft afgesloten, ook al heeft ze al die tijd maar één tijdschrift ontvangen.