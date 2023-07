Trouwbranche krijgt eigen keurmerk 10-04-2010 • leestijd 1 minuten • bewaren

De Nederlandse trouwbranche wil professionaliseren en het kaf van het koren scheiden. Daartoe wordt maandag de Nederlandse Trouw Branche Organisatie (NTBO) opgericht en wordt meteen het keurmerk Trouwen gelanceerd. Dat meldde de organisatie vrijdag.

Ruim tweehonderd ondernemers die te maken hebben met trouwerijen sluiten zich aan bij de, naar eigen zeggen, enige en eerste brancheorganisatie voor het huwelijk. Volgens een woordvoerster heeft ook deze branche te maken met bedrijven die het niet zo nauw nemen met de regels. ,,Zoals bedrijven die zeggen een auto te leveren die vervolgens nooit komt of de bruid bestelt een exclusieve jurk en krijgt er een 'made in China'.'' Consumenten konden tot nu toe nergens terecht met hun klachten, dat kan voortaan wel bij de NTBO.

Ook menen de bedrijven binnen een brancheorganisatie sterker te staan, hoewel de sector het afgelopen jaar nog niet veel te lijden had onder de economische crisis. ,,Mensen plannen een bruiloft ver van te voren, wij zitten in het staartje van de crisis.'' Het afgelopen jaar waren er volgens het CBS 72.000 bruiloften, die volgens de NTBO gemiddeld 15.000 euro kosten. Dat komt neer op een jaaromzet van ruim 1 miljard euro. ,,We merken wel dat het nu wat minder wordt.''

Precieze cijfers zijn niet voorhanden, een van de redenen dat een brancheorganisatie nodig is. De bedrijven zien dat mensen meer vergelijken en onderhandelen. ,,Maar ze blijven veel geld uitgeven voor die dag.'' ANP