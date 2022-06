Trimbos: Sigarettenfilters vormen forse bedreiging voor de natuur 31-05-2022 • leestijd 2 minuten • 101 keer bekeken • bewaren

Iedereen weet dat roken slecht is voor de gezondheid. Wat minder vaak wordt belicht, is dat het ook schadelijk is voor de natuur. Dit komt door de sigarettenfilters die op de grond worden gegooid. Het Trimbos Instituut stelt dat dit een forse bedreiging vormt voor de natuur.

Vandaag op Wereld Niet Roken Dag wilt het instituut hier extra aandacht aan besteden.

Sigarettenfilters

De filter van een sigaret is gemaakt van celluloseacetaat. Dit is slecht afbreekbaar en uiteindelijk valt het uit elkaar in microplastics.

Daarnaast zit er ook nog nicotine en teer in de filters. Met name organismen die in het water leven hebben hier last van. Voor hen zijn de peuken giftig. Zo veroorzaken ze veranderd gedrag, veranderingen in het DNA-materiaal, onderdrukking van de ontwikkeling en sterfte.

“En één sigaret kan 1000 liter water vervuilen”, vervolgt Trimbos. "Onderzoek toont dat bij een concentratie van één sigarettenpeuk per liter water de helft van de vissen dreigt te overlijden."

Filter heeft geen toegevoegde waarde

Filters hebben voor de gezondheid van rokers geen toegevoegde waarde, zeggen de wetenschappers. Toch denken rokers dat die filters het risico op kanker iets verminderen. Maar volgens het Trimbos worden deze rokers “ernstig om de tuin worden geleid”.

Natuurschade door productie

Ook wordt aan de begin van de keten natuurschade veroorzaakt, zegt arts-epidemioloog Esther Croes van het instituut. "De teelt en productie zorgen voor ontbossing en afname van de biodiversiteit." Peuken en de restjes schadelijke stoffen die erin zitten, hebben ook nadelige gevolgen voor de groei van planten.