Treinkaartjes en abonnementen NS niet duurder: rem op prijsstijging

Het demissionaire kabinet trekt geld uit om te voorkomen dat kaartjes in het openbare vervoer volgend jaar duurder worden. Daardoor hoeft de NS de prijzen van treinkaartjes en abonnementen in 2024 niet te verhogen. Sommige diensten of producten worden wél duurder: voor internationale treinreizen met de NS of het huren van een ov-fiets.