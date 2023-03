theme-icon Geld

Trap niet in Marktplaats-oplichtingstruc met valse iDEAL-verificatie Vandaag • leestijd 3 minuten • 152 keer bekeken • bewaren

Doe jij zaken op Marktplaats? Dan moet je even opletten voor een oplichtingstruc. Via het 'Online Betaalplatform' van Marktplaats zou je na een iDEAL-verificatie veilig geld kunnen overmaken én ontvangen, zo wordt beweerd. Via WhatsApp worden kopers en verkopers naar dit platform gelokt. Hoe werkt dat eigenlijk?

Spullen kopen of verkopen op Marktplaats is voor menig Nederlander vrij gebruikelijk. De schuur of de zolder raakt leeg en je houdt er wat geld aan over, of je kunt juist iets voor een goede prijs op de kop tikken.

En doordat spullen een tweede leven krijgen in plaats van op de vuilstort te belanden, is het soms nog duurzaam ook. Mooi meegenomen in tijden van inflatie en oplopende vaste lasten.

"Ontvang betalingen via het Online Betaalplatform van Marktplaats"

Maar als je even niet oplet, kan zakendoen via Marktplaats je juist een hoop geld kosten. En dat is waar het in dit artikel over gaat. Er is namelijk sprake van een oplichtingstruc die er op het eerste gezicht best geloofwaardig uit ziet. En zo kun je in een moment van onachtzaamheid iets doen dat mogelijk grote financiële consequenties heeft.

Hoe gaat het in zijn werk? Als jij iets te koop aanbiedt, of juist een bod plaatst op een advertentie waar je je oog op hebt laten vallen, kan de wederpartij erop aansturen om het vervolg via WhatsApp voort te zetten, indien diegene kwaad in de zin heeft.

En dan kan het zomaar gebeuren dat je (een variant op) het bericht ontvangt zoals te zien in de afbeelding bovenaan dit artikel.

Valse 'Marktplaats'-website pas kort online

In dit geval probeert de tegenpartij je naar de website koper-bescherming.com/marktplaats/platform te lokken.

Trekken we dit domein na, dan zien we dat deze website pas zes dagen bestaat en dat er geen enkele informatie te vinden valt over de eigenaar van het domein.

De conclusie is dan ook helder: het is honderd procent zeker géén website van Marktplaats en deze website is bovendien met slechte bedoelingen online gezet door oplichters die uit zijn op jouw banksaldo. De website is op het moment van publicatie bovendien nog actief: het bezoeken van deze site raden we om voor de hand liggende redenen af, wat natuurlijk al helemaal geldt voor het invullen van persoonlijke gegevens.

Toch ziet het één en ander er best geloofwaardig uit. Dit is de landingspagina van deze valse 'Marktplaats'-website, waarbij de bouwer de huisstijl van de échte Marktplaats handig heeft geleend.

Het artikel gaat verder na onderstaande afbeelding.

Landingspagina van de valse 'Marktplaats'-website © Kassa

Nagemaakte inlogomgevingen van elf banken

Op deze website worden bezoekers verwelkomd met de volgende tekst: "Om de veiligheid van u en andere Marktplaats gebruikers te waarborgen heeft Marktplaats het IDEAL verificatie platform mogelijk gemaakt. Betalingen worden uiterlijk de volgende werkdag op uw bankrekening gestort."

In deze tekst zitten enkele eigenaardigheden op het gebied van spelling ('IDEAL' in plaats van 'iDEAL') en onnodig spatiegebruik in bovenstaande tekst, zoals 'Marktplaats gebruikers' en 'verificatie platform'.

Op basis daarvan kun je inschatten dat het één en ander wellicht niet helemaal op waarheid berust, want professionele bedrijven zijn minder snel geneigd dit soort fouten in (web)teksten te publiceren.

Maar dat is voor de rest niet waar het in dit geval om gaat. Kijken we eens bij Kies uw bank, dan zien we daar een opsomming van maar liefst elf banken, waaronder ING, ABN AMRO, Rabobank, SNS Bank, ASN Bank, Triodos, Van Lanschot, bunq en Knab.

Kies je een bank en druk je op Bevestigen, dan krijg je een nagemaakte, volledig identieke inlogpagina te zien van de de bank van jouw keuze. En met elf nagemaakte inlogomgevingen kunnen we gerust stellen dat alles uit de kast wordt getrokken om het potentiële aantal slachtoffers maar zo groot mogelijk te maken.

Wat er gebeurt als je denkt in te loggen, laat zich verder raden. Je staat je inloggegevens af aan oplichters, die met deze informatie vliegensvlug hun slag slaan en proberen om jouw bankrekening leeg te trekken. Alle reden dus om dit soort verzoeken te negeren: als mensen erop aansturen om zaken buiten Marktplaats om af te handelen, moet je altijd alert zijn op signalen van fraude.