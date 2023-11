Translink verdient aan verlopen ov-chipkaart. Zo vraag je geld terug

Translink zegt dat ze wel campagne hebben gevoerd om aandacht te vragen en reageert als volgt: “Het terugvragen van het overgebleven saldo is de verantwoordelijkheid van de kaarthouder, maar we doen er van alles aan om de kaarthouder te attenderen op overgebleven saldo op een verlopen kaart. In geval van anonieme ov-chipkaarten kennen we de kaarthouder niet; die kunnen we heel moeilijk bereiken. Daarom hebben we eerder campagnes gevoerd, maar dat leverde niet het gehoopte resultaat op.”