Transavia: "Sommige reizigers krijgen naheffing wegens hogere kosten"

Een toestel van Transavia op luchthaven Schiphol

Luchtvaartmaatschappij Transavia gaat sommige passagiers die een vlucht hebben geboekt een naheffing sturen. Dat heeft te maken met hogere belastingen. Dat gaat om een bedrag van 2,62 euro. En betaal je dat niet? Dan is Transavia onverbiddelijk en mag je niet mee met de vlucht.

Dat blijkt uit berichtgeving van de Telegraaf. Het besluit is het gevolg van een eind vorig jaar aangekondigde stijging van de vliegtaks. De overheid bepaalde op 21 december 2023 dat de vliegtaks zou stijgen met 2,62 euro.

In totaal bedraagt de vliegtaks nu ruim 29 euro. Per vertrekkende passagier moet de luchtvaartmaatschappij dat bedrag afdragen. En het verschil van 2,62 euro wordt door Transavia dus alsnog op passagiers verhaald.

Geboekt vóór 22 december? Dan extra bijbetalen of je mag niet mee

Iedere passagier die vóór 22 december 2023 een ticket heeft geboekt met een vertrekdatum in 2024, krijgt per mail het verzoek om het verschil van 2,62 euro alsnog bij te betalen. "Dit bedrag zat nog niet bij jouw ticketprijs inbegrepen. We verzoeken je vriendelijk dit verschil bij te betalen, zodat wij dit kunnen afdragen aan de overheid", zo valt te lezen in de mail.

En daar zijn niet alle reizigers over te spreken, zo blijkt uit een rondgang op sociale media. "Dit is toch spam, hoop ik?", valt onder meer te lezen op X. Ook vragen mensen zich af of het hier niet gaat om phishing. De mail bevat namelijk een betaallink, en wie de laatste jaren goed heeft opgelet, weet onderhand dat je dan erg op je hoede moet zijn.

Dit artikel gaat verder na onderstaande bericht op X (directe link voor mensen met adblockers).

Andere maatschappijen wachten af

Transavia is vooralsnog de enige luchtvaartmaatschappij die deze stap neemt en klanten die al geboekt hebben min of meer dwingt om 2,62 euro bij te betalen. Het alternatief is immers het missen van de vlucht. Andere maatschappijen – zowel Nederlandse als buitenlandse airlines – zijn hier nog niet toe overgegaan.

Ook voor deze maatschappijen geldt echter dezelfde vliegtaks per vertrekkende passagier. Het is dan ook afwachten of ze niet alsnog besluiten om deze kosten óók door te berekenen.

Lees hier een toelichting van Transavia op X (directe link voor mensen met adblockers)

Bron: de Telegraaf