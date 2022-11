'Trage vaccinatie kost Nederland veel geld'

15 feb. 2021 - 12:49

Zoals hieronder al werd weergegeven, is het allemaal koffiedik kijken, of theebladeren lezen. Ook ik ben nu 67 jaar en zit in een groep die niet eens genoemd wordt. De jaarlijkse griepspuit krijg ik ook gewoon via de huisarts. Dit is meestal in oktober. Kunnen ze beide in 1 keer doen. Maar ja, dat zal wel niet mogen. Daar is nog geen onderzoek naar gedaan.!...