Top 10: dit zijn de meest bekeken Kassa-onderwerpen van 2023 | Jaaroverzicht 29-12-2023 • leestijd 3 minuten • 2190 keer bekeken • bewaren

Wat trok dit jaar de meeste aandacht bij de Kassa-kijker? Traditiegetrouw blikken we in december terug op Kassa's meest bekeken onderwerpen. We zetten de top 10 van 2023 van ons YouTube-kanaal voor je op een rij. Met onder meer aandacht voor: een problematische distributieriem, verslavende medicatie zonder recept verkrijgbaar, het prijsplafond verdwijnt en "tienduizenden klanten" gedupeerd door een incassobureau.

1 - Distributieriem zorgt voor kosten en kopzorgen bij Citroën-, DS-, Opel- en Peugeotbezitters

Duizenden autobezitters met een driecilinder 1.2 PureTech-motor hebben een distributieriem in hun auto die veel te snel slijt en voor mogelijk gevaar en motorschade kan zorgen. Een terugroepactie van importeur Stellantis (Peugeot, Citroën, DS, Opel) bereikt lang niet alle eigenaren van deze auto’s. Dat blijkt uit onderzoek van Kassa.

2 - Zeer verslavende medicatie gemakkelijk online en zonder recept verkrijgbaar: "Erg zorgwekkend"

Het is een koud kunstje om online zeer verslavende medicatie, zoals kalmeringsmiddelen, te bestellen zonder recept van een arts. Dit blijkt uit een steekproef van Kassa onder vijf webshops. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport noemt de bevindingen van Kassa "erg zorgwekkend." Die onderstrepen volgens het ministerie het belang van spoedige aanvullende wetgeving.

3 - Test: Waar kun je het beste ontbijten voor een prikkie?

Ontbijten buiten de deur is steeds populairder. Veel grote ketens bieden een compleet ontbijtmenuutje aan voor een prikkie. Maar waar kun je het beste terecht? Samen met culinair-vlogger, auteur en YouTube-fenomeen Nick Toet ging Kassa undercover bij de Jumbo Foodmarkt, Ikea, McDonalds, HEMA en Intratuin om de ontbijtjes eens aan de tand te voelen. Waar vind je het beste croissantje? Waar hebben ze de beste koffie?

4 - Kassa met Nick Toet: Wat kost een dagje pretpark en in welk park eet je het lekkerste?

Nederland heeft de hoogste pretparkdichtheid ter wereld. Maar een dagje pretpark is wel een dure aangelegenheid. Wat kost dat eigenlijk? En wanneer je met familie of vrienden besluit naar één van de vele parken te gaan, vraag je je wellicht af of je ter plekke goed kunt eten of dat je beter je eigen bammetjes mee kunt nemen. Kassa nam de proef op de som en besloot samen met culinair-vlogger en YouTuber Nick Toet de grootste pretparken af te gaan om te kijken wat ze culinair te bieden hebben. We gaan langs bij Duinrell, de Efteling, Slagharen, Toverland én Walibi.

5 - Belbus: Hoogbejaarde vrouw (94) in de kou wegens zeer hoge energierekening

Een hoogbejaarde vrouw van 94 die al jaren aan de bel trekt bij haar energiemaatschappij vanwege onwaarschijnlijk hoge warmtekosten, neemt in het najaar een drastisch besluit. Hoewel het buiten en binnen steeds kouder wordt, blijft de verwarming uit. En de energiemaatschappij ? Die laat haar in de kou zitten.

6 - Prijsplafond verdwijnt, energierekening stijgt. Wie gaan dat het meeste merken?

De energierekening gaat vanaf januari behoorlijk stijgen. Het huidige prijsplafond houdt dan op te bestaan én de belastingen op het verbruik van gas gaan omhoog. Wie gaat dit het meeste merken in de portemonnee?

7 - Winkels in overtreding bij verkoop opgevoerde fatbikes

Winkels die de onder jongeren populaire fatbikes opvoeren en verkopen overtreden de wet. Dat zegt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) naar aanleiding van een steekproef van Kassa. Daaruit blijkt dat vijf van de acht bezochte winkels bereidheid toont om deze speciale elektrische fietsen op te voeren en te voorzien van een gashendel voor een kind van 12 jaar.

8 - Levenslang in de bijstand door Participatiewet: Het verhaal van Esmee

Voor mensen die werken en van een klein inkomen rond moeten komen, zijn het zware tijden. Het kabinet kwam dit jaar met een recordbedrag aan koopkrachtmaatregelen. Voor veel mensen betekent dit dat ze nu iets meer geld te besteden hebben. Maar is het genoeg? In deze reportage doet Esmee (23) haar verhaal. Ze wil werken, maar is afgekeurd. Door de Participatiewet blijft ze haar hele leven afhankelijk van de bijstand.

9 - Zonnepanelenbedrijf 'Nederland Wekt Op' laat een spoor van gedupeerde klanten achter

Steeds meer huishoudens in Nederland wekken eigen zonnestroom op. Daar springen steeds meer verkopers van zonnepanelen gretig op in. Maar niet alle bedrijven leveren goed werk af. Nederland Wekt Op B.V. laat tientallen klanten voor honderden tot duizenden euro's het schip in gaan. Hoe zit dat? Kassa zoekt het uit.

10 - "Tienduizenden klanten" gedupeerd door incassobureau

"Tienduizenden klanten" van incassobureau Juristu maken kans op een teruggave van hun kosten op basis van recente uitspraken van de kantonrechter in Amsterdam. Het betreffende bureau is inmiddels diverse keren door de rechter op de vingers getikt, omdat het hoge kosten in rekening bracht zonder die goed te communiceren bij aanvang van de overeenkomst.

