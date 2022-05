Tomatensoep Jumbo, Lidl, PLUS, COOP én Hoogvliet bevatten mogelijk plastic

Jumbo en Lidl, COOP en Hoogvliet roepen hun tomatensoep terug. Mogelijk zit er plastic in de gehaktballetjes. Bij COOP en Hoogvliet gaat het om de tomatensoep van het huismerk g'woon. Eerder riep PLUS ook hun tomatensoep terug om diezelfde reden. Het is onbekend hoe de plastic deeltjes in de balletjes terecht zijn gekomen.