Toezichthouder onderzoekt meldingen torenhoge kosten schuldhulp

Het meldpunt Economische Handhaving van de Belastingdienst onderzoekt momenteel meerdere meldingen die zijn binnengekomen over organisaties die schuldhulp aanbieden tegen betaling. Ook bij de NVVK, de grootste branchevereniging voor schuldhulp en financiële dienstverlening zijn deze signalen bekend.

Uit onderzoek van het consumentenprogramma Kassa blijkt dat deze kosten kunnen oplopen tot meer dan 3000 euro per persoon per jaar ongeacht iemands aflossingscapaciteit, terwijl schuldhulp bij de gemeente gratis is.

Schuldenexperts

Volgens schuldenexperts die Kassa heeft geraadpleegd, biedt de Wet op het consumentenkrediet (Wck) te veel ruimte om deze kosten in rekening te brengen.

Door mensen te laten tekenen voor budgetbeheer, terwijl het in de praktijk gaat om schuldhulp is het bijvoorbeeld mogelijk de Wet te omzeilen. En als een schuldhulpverlener de overeenkomst laat ondertekenen door een schuldbemiddelingsadvocaat kan hij eveneens aan de Wet voldoen, ook als deze advocaat de klanten nooit heeft ontmoet.

‘Het roept vragen op'

Volgens schuldenexpert André Moerman van de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) is het niet altijd duidelijk of sprake is van een strafbare handeling. "Het roept vragen op, zoals ‘moet een advocaat zelf de overeenkomst met de klant sluiten en bij de ondertekening aanwezig zijn? Moeten de werkzaamheden die bij een schuldregeling horen, zoals inventariseren van de schulden daadwerkelijk door een advocaat worden uitgevoerd?" De Wet zou volgens de LOSR daarom aangepast moeten worden, zodat commerciële schuldhulp niet langer mogelijk is. Ook zou het toezicht en de handhaving aangescherpt moeten worden.

De NVVK adviseert kritisch te zijn als iemand geld vraagt om schulden op te lossen. Woordvoerder Auke Schouwstra: "Vaak gaat het dan om bewind, waarbij de betrokkene aanbiedt ook iets te doen aan de schulden. Wettelijk mag schuldhulp niet tegen betaling aangeboden worden. Schuldhulpverlening bij problematische schulden houdt in dat schulden gesaneerd worden; veel schuldeisers accepteren dat alleen van gemeentelijke schuldhulpverleners."

De beste route bij financiële problemen is volgens de NVVK: "Contact opnemen met je gemeente of bellen met 0800-8115. Zij kunnen doorverwijzen naar de juiste persoon in je gemeente. Daar krijg je dan vrijblijvend advies: niets moet en er gebeurt niets zonder dat je dat zelf wilt."

Oproep

Kassa laat in haar uitzending over commerciële schuldhulp klanten van de organisatie Actief Schuldhulp aan het woord die 1100 euro moesten betalen om klant te worden. Daarnaast brengt de organisatie maandelijks 100 euro in rekening en als zij het contract voortijdig stopzetten, moeten ze nog eens 1100 euro betalen. De organisatie Actief Schuldhulp is ook bekend onder de naam Landelijk Schuldhulp en Direct Schuldhulp.

Reactie Actief Schuldhulp

Telefonisch liet de organisatie Actief Schuldhulp waarover klanten in onze uitzending zich beklagen, weten dat de berekende kosten nodig zijn om mensen met schulden op het rechte pad te krijgen. De organisatie geeft aan geen regeling te kunnen treffen voor de belastingschulden van Stephan, omdat hij op dat moment nog als fraudeur te boek stond. Rilana zou zelf niet meegewerkt hebben aan de begeleiding door Actief Schuldhulp. Lees hieronder hun hele reactie: