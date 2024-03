Toezicht op online gokken faalt 02-03-2024 • leestijd 4 minuten • 2394 keer bekeken • bewaren

Kassa stort zich opnieuw op de legale onlinegokmarkt. We onderzoeken welke trucs de goksites uit de kast halen om je aan het gokken te krijgen en te houden, terwijl torenhoge speellimieten nog steeds aan de orde van de dag zijn. Wat zijn de gevolgen? En wat moet er gebeuren om consumenten beter te beschermen tegen de macht van online casino’s?

Speellimieten

Allereerst de limieten. Maatregelen die gokwebsites verplichten om strengere limieten aan te houden zijn onlangs aangekondigd door demissionair minister Weerwind van Rechtsbescherming. Je zou vanaf dit najaar niet meer dan 350 euro per maand mogen kwijtraken, per site. Maar wie beter naar deze aangekondigde maatregel kijkt, ziet dat het maximum limiet van 350 euro per maand nog steeds hoger ingesteld kan worden, alleen is daar vanaf dat moment een ‘contactmoment’ voor nodig met het online casino.

Ook geldt de maximum van 350 euro niet voor mensen die al een account (en een ingesteld limiet) hebben, en kan de situatie zich dus voordoen dat er nog steeds een groep gokkers is met speellimieten die niet in lijn zijn met het idee van verantwoord gokken. En op dit moment is er nog geen maximum vastgelegd, en ziet het er als volgt uit.

We onderzochten welke limieten je bij de vijf grootste online casino’s die een vergunning hebben van de Nederlandse overheid (Holland Casino, Jacks, BetCity, Bet365 en TOTO) op dit moment kunt instellen.

De tijdslimiet

Eerst de tijdslimiet. Bij Holland Casino, Jacks, BetCity en TOTO kun je deze maximaal op 8 uur per dag zetten. Bet365 maakt het mogelijk om 12 uur per dag ingelogd te zijn om te gokken.

De speellimieten bij casino's

En dan de speel limieten. Bij TOTO kan je tot 10.000 euro per dag opwaarderen. Bij Holland Casino en Betcity 15.000 per dag. Jack’s Casino zit daar net onder (14.990 per dag). Bet365 spant de kroon, bij deze gokwebsite kun je dagelijks 60.000 euro opwaarderen om mee te gokken.

Daarnaast is het bij Holland Casino, BetCity, Jacks en Bet365 ook mogelijk om die inzet met een creditcard te betalen. Alleen TOTO heeft deze mogelijkheid uitgeschakeld.

Holland Casino benadrukt in een reactie aan Kassa dat zij momenteel bezig zijn met het invoeren van een controle voor nieuwe spelers die hun limiet boven de 1000 euro willen instellen: “Voor nieuwe spelers het stortingslimiet standaard op 1000 euro per maand gesteld. Voor veel huidige spelers geldt dat zij veelal al zelf limieten hebben ingesteld. Voor hen komt een overgangsregeling. Wel blijft het mogelijk om na zorgvuldige controle limieten te verhogen. Sommige spelers hebben meer te besteden en kunnen dat zonder problemen doen.” De complete reactie van Holland Casino lees je hier.

Jack’s Casino benadrukt dat de maximum in speellimiet en speeltijd die zij hanteren spelers verder beperkt dan de wet op dit moment vereist. De complete reactie van Jack’s Casino lees je hier.

Overkoepelend speellimiet en duidelijke zorgplicht

In de studio reageert Arnt Schellekens, de Nationaal Rapporteur Verslavingen. Schellekens heeft onlangs een kritisch rapport uitgebracht met tientallen aanbevelingen voor de overheid om het beleid op online kansspelen te verbeteren ter bescherming van de gokker. Belangrijk speerpunt in die aanbeveling is een overkoepelend speellimiet, dus een limiet dat geldt voor alle goksites, en niet zoals op dit moment het geval is een verschillend limiet per website. Je kunt dan na verlies bij de ene website gemakkelijk doorgokken op de ander. Dit zou aangepakt moeten worden volgens Schellekens.

Ook pleit hij voor een richtlijn voor de zorgplicht die wordt opgesteld door onafhankelijk deskundigen, zodat helder wordt waar online casino’s precies aan moeten voldoen op het gebied van zorgplicht, en zij daarmee ook verantwoordelijk zijn voor de schade als ze zich niet aan die richtlijn houden.

Verder pleit Schellekens ervoor dat onafhankelijke deskundigen toegang krijgen tot de data die online gokwebsites verzamelen over hun klanten. Bijvoorbeeld om zo inzicht te kunnen krijgen in de manier waarop mensen kunnen afglijden van recreatief gokker naar probleemgokker, en daar weer een betere zorg op kunnen afstemmen.

Toezichthouder kan zelf niet inloggen op goksites

Een ander punt is het toezicht, dat ligt bij de Kansspelautoriteit (Ksa). Maar de toezichthouder is zelf niet in staat om in te loggen op de gokwebsites waar hun toezicht over gaat. Dit omdat in de wet niet goed geregeld is dat toezichthouders van de Ksa gebruik mogen maken van een vals ID-bewijs, om niet onder hun eigen naam een account aan te hoeven maken op gokwebsites. Demissionair minister Weerwind is hiervan op de hoogte, maar heeft het probleem tot nu toe niet weten op te lossen.

Reactie demissionair minister Weerwind

Amber zocht Franc Weerwind op in Den Haag. Op de vraag waarom er niet meer gebeurt om gokkers te beschermen, geeft de minister aan dat hij al zijn mogelijkheden binnen de wet gebruikt om gokkers te beschermen. En benadrukt dat het gaat om commerciële bedrijven waar de zorgplicht niet altijd op orde is.

Hij erkent dat er problemen zijn met de controle en is daarover in gesprek met de Kansspelautoriteit en de aanbieders. Maar zijn macht is beperkt, stelt de minister. “U overschat mijn positie."