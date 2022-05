Toename zwerfafval in Waddenzee: ‘snoep-, chipszakken en heliumballonnen’

Er wordt steeds meer zwerfafval in de Waddenzee gevonden. Het gaat met name om plastic, paraffine en keramiek. Een goede verklaring voor de stijging van de hoeveelheid afval is er nog niet, aldus Rijkswaterstaat en Waddenunit. Zij meten sinds 2018 jaarlijks de hoeveelheid afval in de Waddenzee.