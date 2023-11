Tips: Zo geniet jij het hele jaar door van je kruidenplant Gisteren • leestijd 2 minuten • 8579 keer bekeken • bewaren

Wil jij niet om de paar weken een nieuw kruidenplantje bij de supermarkt kopen? Kassa zoekt uit hoe je het hele jaar van de plantjes kan genieten.

Volgens Rogier van Vugt, hoofd horticultuur van de Hortus botanicus in Leiden, hebben kruidenplantjes binnenshuis in de winter geen kans van slagen. Rogier raadt daarom aan om de kruidenplant in je tuin te zetten. ''Als ze veel minder zon krijgen, maken de plantjes ook minder aroma's aan'', legt hij uit. ''Dus als je ze buiten zet, wordt de smaak ook sterker.''

Maak een onderscheid tussen winterharde en zomerplantjes

Rogier laat weten dat wanneer jij je kruidenplant in de tuin plaatst, het belangrijk is om onderscheid te maken tussen winterharde kruiden (peterselie, munt en bieslook) en planten die goed in de zomer te kweken zijn (basilicum en koriander).

''Van bieslook, peterselie en munt kun je jarenlang plezier hebben'', vertelt Rogier. ''Wel moeten ze op een plek staan waar de kruidenplantjes voldoende zon, voeding en water krijgen.'' Koriander en basilicum komen oorspronkelijk uit een warmer klimaat. Rogier: ''Die planten kun je een zomer lang buiten kweken, maar zodra het koud wordt zijn ze weg.''

Duurzaam de winter door

Wil jij nou in de winter op een duurzame manier van je kruiden genieten? Dan is volgens Rogier het invriezen of drogen van sommige plantjes het beste voor het milieu. Rogier: ''Op het moment dat het zomer is en de kruidenplanten het uitbundigst zijn, oogst ze dan en leg de kruiden in de vriezer.''

Als je in de winteravonden graag een lekkere kop muntthee drinkt, dan heeft Rogier goed nieuws. ''Munt kun je heel goed drogen'', vertelt hij. ''Wanneer je in de zomer de munt plukt en dan laat drogen, kun je de hele winter lang muntthee drinken.''

Tip: pas je aan de plant aan

Bij het goed kweken van kruidenplanten moet je volgens Rogier rekening houden met wat ze nodig hebben. Rogier: ''Planten kunnen zich niet aanpassen aan jou, jij moet je echt aanpassen aan die planten. Dat is de sleutel tot succes.’’