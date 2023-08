Tips voor Marktplaats: Zó verkoop je het beste je spullen theme-icon Geld • Gisteren • leestijd 5 minuten • 2615 keer bekeken • bewaren

De najaarsschoonmaak staat weer voor de deur en het is niet ondenkbaar dat je straks allerlei spullen in de schuur, kelder of garage vindt die je ondanks de goede staat waarin ze verkeren nooit meer gebruikt. Je kunt deze spullen naar de kringloop brengen of in de kliko deponeren, maar je kunt er óók een mooi zakcentje mee verdienen op Marktplaats. Hoe pak je dat het beste aan? Hier wat handige tips en tricks!

Met ruim acht miljoen gebruikers per maand is de kans best groot dat er iemand tussen zit die speciaal naar jouw aangeboden product op zoek is. Met circa 350.000 nieuwe advertenties per dag is het de kunst om jouw advertentie extra op te laten vallen. Zo voorkom je dat je jouw spullen aan de straatstenen niet kwijtraakt.

Specifieke, duidelijke titels

Het eerste waar mensen naar zullen kijken is de titel van je advertentie. Je vergroot de kans op succes aanzienlijk als uit de titel duidelijk blijkt om wat voor product het gaat. Het is fijn om in de titel alvast een korte, maar specifieke omschrijving te geven van het product dat je verkoopt.

Probeer daarnaast ook symbolen en een hoop schreeuwerige hoofdletters te voorkomen. Zo zullen veel meer mensen voorbij een ‘zwarte koptelefoon’ scrollen, maar hebben ze meer aandacht voor een ‘Draadloze Sennheiser HD 450BT zwarte koptelefoon met noise cancelling’, om maar een voorbeeld te geven.

Maak meerdere foto’s, liefst van hoge kwaliteit

Wanneer mensen dan eenmaal op de titel van je advertentie hebben gedrukt, zullen ze hoogstwaarschijnlijk als eerst naar de toegevoegde foto’s kijken. Mocht je een goede camera hebben liggen, gebruik deze dan. Hoewel het uploaden van de foto’s misschien wat meer werk kost, helpen goede kwaliteit foto’s ontzettend met de verkoop van je product. Hier nog wat tips:

Maak meerdere foto’s van het product vanuit verschillende hoeken en benut natuurlijk (dag)licht zo goed als mogelijk. Probeer daarnaast afleidingen op de achtergrond te voorkomen.

Als je kleding verkoopt, strijk er dan eerst eventuele kreukels uit en leg ze plat uit over een bijvoorbeeld een vlakke tafel. Mocht je moeite hebben met een vlakke ondergrond en het vinden van natuurlijk licht, hang het dan aan een klerenhanger.

Fotografeer zowel de binnen- als buitenkant van het product. Mocht er enige schade aan het product te zien zijn, maak hier dan een close-up van.

Voeg ook foto’s toe van bijvoorbeeld kledingkaartjes, labels, productnummers en eventuele originele verpakkingen als je die nog hebt.

Mocht je geen goede camera hebben, gebruik dan de smartphone met de beste camera in je huishouden. Veeg de lens schoon en dubbelcheck of de foto-instellingen op de hoogste kwaliteit zijn en gebruiktot slot nooit en te nimmer de flits! Wanneer je klaar bent met je photoshoot, upload de allerbeste foto als eerst. Deze zal namelijk gebruikt worden als thumbnail en dat is de foto die potentiële kopers als eerste te zien krijgen.

Geef een eerlijke en gedetailleerde omschrijving

Is de potentiële koper na het bekijken van de foto’s nog geïnteresseerd? Dan is het lezen van de productbeschrijving de volgende stap. Zorg ervoor dat je hier elke vraag die de koper over het product zou kunnen hebben beantwoord.

Hoe groot is het product? Is het product vaak gebruikt? Waarom doe je het weg? In welke staat verkeert het product? Heb je foto’s gemaakt van eventuele gebruikssporen of schade? Licht in de advertentietekst toe wat de aard en omvang van de schade precies is, zodat de koper niet voor verrassingen komt te staan.

Goed geprijsde producten worden sneller verkocht

De foto’s zijn bekeken, de omschrijving is gelezen. Nu is het moment om de prijs te gaan bespreken. Natuurlijk had je een prijs in gedachten voor je product en staat deze prominent onder het product dat je aanbiedt, maar het is niet meer dan normaal op Marktplaats om tóch te onderhandelen. Toch is de vraagprijs een indicatie wat je ervoor wilt hebben. Je wilt wat verdienen maar wees realistisch. Wat tips:

Kijk naar vergelijkbare producten op Marktplaats om te zien voor hoeveel deze worden verkocht. Als je de tijd ervoor hebt: hou de prijzen voor een paar dagen in de gaten.

De nieuwprijs vragen is nooit verstandig, zelfs wanneer het product in een perfecte staat verkeert Als mensen zich de nieuwprijs kunnen veroorloven, kopen ze het wel in de winkel!

Als je haast hebt met de verkoop, kun je natuurlijk altijd onder de gemiddelde vraagprijs gaan zitten van de andere vergelijkbare advertenties.

Verwerk in de beschrijving met hoeveel korting de potentiële koper het product kan verkrijgen. Even benoemen wat de nieuwprijs is kan nooit kwaad.

Mocht je écht gezet zijn op een bepaalde prijs en wil je niet dat mensen afdingen, laat dit dan ook in de beschrijving weten!

Bespreek de manier van verzenden en betaling

Het moment is daar: jij en de koper zijn akkoord over de prijs. Hoe zorgen jullie er nu voor dat het product veilig bij de koper terecht komt? De koper zal immers niet altijd in de gelegenheid zijn om het te komen ophalen. En wanneer moet het geld overgemaakt worden? Gelukkig heeft Marktplaats hier een handige oplossing voor: namelijk een ingebouwde manier om een betaalverzoek te versturen en een PostNL-verzendlabel te krijgen:

Kies in je gesprek met de koper (te vinden via Berichten) voor de functie Verstuur Betaalverzoek. Vul het afgesproken bedrag in, zonder verzendkosten. Kies levering en vul het pakketformaat in. Kopersbescherming staat automatisch aan bij verzendbare producten. Indien gewenst kun je het uitschakelen. Vul het retouradres in. Kies Verstuur Betaalverzoek. Heeft de koper betaald? Dan ontvang jij het verzendlabel in Berichten en jouw mailbox. Breng je pakket naar een PostNL-locatie en laat het verzendlabel scannen. PostNL print het verzendlabel uit en plakt het op het pakket. De track & trace-code komt automatisch in Berichten te staan.

Mocht de koper wél in de gelegenheid zijn om het product op te halen, kun je het beste een betaalverzoek door middel van een QR-code aanmaken via je bankapp. Op deze manier is telefoonnummers uitwisselen niet nodig

Vermijd oplichting

Helaas is oplichting via Marktplaats niet onbekend. Zo hebben oplichters verschillende manieren om aan jouw persoons- en betaalgegevens te komen. Een 'koper' vraagt je bijvoorbeeld om een Tikkie-betaling of creditcardbetaling van 1 cent via een linkje in Whatsapp. Hij wil zogenaamd checken of je te vertrouwen bent en of dat je betaalgegevens kloppen. Maar het gaat dan om een nagemaakte Tikkie-, bank- of creditcardbetaalomgeving.

Hierdoor kunnen je betaalgegevens in verkeerde handen vallen. Zo kunnen oplichters bestellen op jouw rekening of zelfs toegang tot je bankrekening krijgen, die ze vervolgens in een handomdraai leeghalen.

Kant-en-klaar verzendlabel

Ook voor directe berichten van kopers met een 'al klaargezet verzendlabel' moet je op je hoede zijn. De link gaat naar een nagemaakte website. Bijvoorbeeld van PostNL. Daarmee proberen oplichters je betaalgegevens te achterhalen.

Raadpleeg bij twijfel Marktplaats zelf óf de Consumentenbond

Gebeuren er dingen tijdens je koop of verkoop die verdacht zijn? Marktplaats heeft een ingebouwd loket waar je deze activiteiten kunt melden. Ook volgt de Consumentenbond verschillende manieren van oplichting op de voet, zodat je hiervan op de hoogte blijft.