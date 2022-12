Tip: Zorg ervoor dat je brandstof tank bij kou altijd voor de helft gevuld is Vandaag • leestijd 2 minuten • 677 keer bekeken • bewaren

Om te voorkomen dat de brandstofleidingen van je auto ’s nachts bevriezen, is het verstandig om te zorgen dat je brandstoftank in de winter altijd ten minste half vol is. Dat meldt het AD.

Je zult er vast wel eens mee te maken hebben gehad: je auto die niet meer wil starten. De oorzaak daarvan? Sneeuw en nachtvorst die ervoor kunnen zorgen dat de brandstofleidingen bevriezen.

Onder koude omstandigheden kan namelijk condensatie optreden op het moment dat waterdamp in contact komt met een heet oppervlak.

Waarom je brandstoftank voor de helft gevuld moet zijn

Dit proces kan zich voordoen in de brandstoftank of -leidingen. Elke ruimte die niet gevuld is met brandstof bestaat namelijk uit lucht die waterdamp bevat. Met de Nederlandse temperaturen is het niet waarschijnlijk dat benzine of diesel bevriezen, maar de condensatie in lege brandstofleidingen bevriest wel gemakkelijk.

Doordat de brandstof de motor niet in kan stromen, kan het zo zijn dat de auto niet meer start. Ook kan je auto afslaan op het moment dat enkel een kleine hoeveelheid in de leidingen kan komen.

Door ervoor te zorgen dat je tank minimaal voor de helft gevuld is, voorkom je dat er condensvorming kan ontstaan die kan bevriezen. Het AD geeft mee dat het nog beter is om de tank helemaal vol te hebben.

Controleer antivriesniveaus

Nog een tip van het AD is om ervoor te zorgen dat de antivriesniveaus in de auto goed gecontroleerd zijn. Deze vloeistof voorkomt dat het koelsysteem van de moter bevriest bij lage temperaturen. Want bevriest het water in het koelsysteem? Dit kan aanzielijke schade aan de radiateur veroorzaken.