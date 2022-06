Timmermans: Europees verbod op wegwerpkleding

EC-vicevoorzitter Frans Timmermans kondigt strenge regelgeving aan om 'fast fashion' uit te bannen. Een belangrijk onderdeel om deze spotgoedkope en niet duurzame kleding tegen te gaan is een zogenoemd ‘digitaal productpaspoort’. Dat moet consumenten eerlijke informatie geven over producten die ze willen kopen, waaronder kleding. Frans Timmermans heeft dit in Kassa aangekondigd.