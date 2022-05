Tijdelijke pauzeknop voor mensen met problematische schulden? 07-04-2022 • leestijd 3 minuten • 519 keer bekeken • bewaren

Mensen met problematische schulden die zich tot de gemeente wenden voor hulp, moeten via een zogenaamde 'pauzeknop' tijdelijk worden ontzien. Schuldeisers moeten vervolgens enige tijd op afstand blijven. Voor deze aanpak pleiten verschillende gemeenten, het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en de branchevereniging voor schuldhulpverlening NVVK.

Dat melden zowel Trouw als de Telegraaf. Het idee is dat mensen met schulden even adempauze krijgen, zonder de stress die nieuwe brieven van incassobureaus of bezoeken van deurwaarders met zich meebrengen. De achterliggende gedachte is dat er op deze manier concreter kan worden gewerkt aan het daadwerkelijk oplossen van de problemen.

Daartoe heeft het NVVK minister Carola Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen vandaag een voorstel gestuurd.

"Mensen met schulden zoeken pas laat hulp"

Dagblad Trouw sprak Linda van Vliet, programmamanager bij het NVVK. Volgens Van Vliet wachten mensen met problematische schulden gemiddeld vijf jaar voordat ze hulp inschakelen. Tegen die tijd is de gemiddelde schuld opgelopen tot zo'n 40.000 euro.

De schuldenproblematiek is niet zelden complex. Om de ene schuld af te lossen, blijft er geen geld over om aan andere betalingsverplichtingen te voldoen, en zo worden de problemen steeds groter. Van Vliet spreekt van een "voortrazende trein die vaak lastig stop te zetten is", en stelt dat mensen die hiermee te maken hebben in een enorme stresssituatie zitten.

Hoge drempel

Het voorstel heeft als doel dat mensen eerder aan de bel durven te trekken in het geval van schulden. In dat geval is de totale schuldenlast in veel gevallen hopelijk nog te overzien, en komt het realiseren van een oplossing binnen handbereik. Toegang tot schuldhulpverlening wordt daarmee hopelijk laagdrempeliger dan momenteel het geval is.

De pauzeknop is bedoeld om mensen met problematische schulden direct te hulp te kunnen schieten. Als het direct even rustig wordt, is het immers makkelijker om overzicht te scheppen in de ontstane situatie en zo toe te kunnen werken naar een oplossing.

Er is momenteel weliswaar een zogenaamde 'stabilisatiefase' in het schuldsaneringstraject, maar deze procedure verloopt doorgaans log: het kan weken tot maanden duren voordat schuldeisers afstand nemen. De spreekwoordelijke 'rode knop' heeft als doel om schuldeisers direct tijdelijk op afstand te zetten.

Van gemeentelijke experimenten naar landelijke regeling

Sommige gemeenten experimenteren al met een dergelijke procedure. Eén van die gemeenten is Eindhoven, waar inwoners via een app de mogelijkheid hebben om de pauzeknop in te drukken. Banken, verzekeraars en overheidsinstanties honoreren dergelijke verzoeken en houden enige tijd afstand.

Ook Amsterdam heeft een tijd geëxperimenteerd met een dergelijke regeling, al was dat meer maatwerk in de vorm van individuele afspraken met schuldeisers.

Trouw sprak Dewi Delhoofen, 'projectleider rode knop' bij de gemeente Eindhoven. Zij zegt dat de eerste resultaten over het algemeen positief zijn en pleit ervoor om een dergelijk systeem landelijk in te voeren.

"Van een kale kip valt niks te plukken"

Minister Schouten krijgt dus het verzoek om de 'schuldpauzeknop' landelijk te steunen. Daarbij wordt aangetekend dat het óók in het belang is van de schuldeisers zelf. Vaak is het niet betalen van schulden geen kwestie van onwil, maar van onmacht. Schuldeisers maken momenteel dus veel incassokosten om schulden te verhalen, terwijl er simpelweg niks te halen valt.

In dat licht bezien is het dan ook efficiënter om schuldeisers direct op afstand te kunnen houden, zo is de theorie. Door veelvoorkomende schuldeisers te betrekken bij dit plan, is de verwachting dat een aanzienlijk deel van de schulden wordt afgedekt. En dat zorgt niet alleen voor meer rust bij mensen met schulden, maar leidt hopelijk ook tot effectievere terugbetalingsregelingen.

Bron: de Telegraaf, Trouw