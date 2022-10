Tijd voor een computerupgrade? Alles over computercomponenten Vandaag • leestijd 4 minuten • bewaren

Thuiswerken is steeds normaler geworden. En hoewel mensen eerder laptops voor hun werk omdat deze zo makkelijk mee te nemen zijn, opent het thuiswerken een hoop deuren voor de desktop. Waar dit apparaat verliest op mobiliteit, wint het op kracht en mogelijk ook in prijs; mits je hem zelf in elkaar zet. Welke onderdelen zijn er en wat doen ze? We leggen het uit!

Wie aan zelfgebouwde pc’s denkt, denkt aan gamecomputers. En hoewel ze hiervoor uitermate geschikt zijn, is een high-end computer ook ideaal voor de thuiswerker. Razendsnel bedraad internet, extreem snelen een tweede of zelf derde scherm zonder gedoe met kabels. Een desktopkan het thuiswerken een waar genot maken!

Een pc zelf in elkaar zetten kan er intimiderend uitzien, maar tegenwoordig heb je hem in no-time in elkaar door bijvoorbeeld YouTube-handleidingen. Verder is het een kwestie van de juiste onderdelen bestellen die voldoen aan jouw wensen. Maar welke onderdelen zijn er en wat doen ze? We geven je hieronder de basis:

Behuizing

De eerste stap is het uitkiezen van behuizing. Hoewel het voornamelijk een esthetische keuze is, heeft het ook invloed op welk moederbord er bijvoorbeeld in past. Ook beschermt de behuizing je componenten en koelt deze via de ingebouwde ventilator. Denk hierbij aan je moederbord, processor, voeding, videokaart, geheugen en opslag. Het ‘standaard’ formaat voor moederborden is ATX. Bij een ATX-moederbord kun je de keuze maken uit verschillende groottes van de pc-behuizing. Een grotere kast betekent meer ruimte om er onderdelen in kwijt te kunnen, maar het eindproduct is wellicht wat lomper. Een alternatief voor ATX is bijvoorbeld micro-ATX. Deze ziet er bijna hetzelfde uit, maar kleiner.

Moederbord

Het moederbord is het hart van je computer. Alle andere onderdelen van je pc communiceren met elkaar via deze printplaat. Zoals hierboven genoemd is een ATX-moederbord de meest gebruikelijke variant, wij raden dus aan deze te gebruiken. Wil je een YouTube-tutorial raadplegen? Dan zal de maker vaak een ATX-moederbord gebruiken, en zal het dus makkelijker te volgen zijn.

Processor

Vervolgens ga je op zoek naar een processor. De processor maakt alle berekeningen en is van belang voor videobewerking en andere programma’s waar veel rekenkracht voor nodig is. Met een goede processor kunnen er, je raadt het al, veel processen tegelijkertijd worden uitgevoerd. Het belangrijkste is dat je een processor aanschaft die in de desbetreffende socket, of aansluiting, van jouw moederbord past. Processors worden gemaakt door twee merken: AMD en Intel. Weet je niet welke socket en welke processor bij elkaar horen? Op internet staan handige tools!

Videokaart

Een videokaart is eigenlijk alleen van belang voor gamers en mensen die werken met grafische software. De gemiddelde processor heeft een geïntegreerde videokaart, die prima voldoet voor browsen over het internet, het bekijken van video’s en werken in Office.

Net zoals bij processors zijn bij videokaarten twee merken: AMD en Nvidia. Hierin is de belangrijkste vraag wat je uit je pc wil halen. Alleen als je de nieuwste games op maximale kwaliteit wil spelen heb je een enorme high-end videokaart nodig. Maar omdat videokaarten enorm populair zijn, zijn de duurste ook écht heel duur. Voor het gebruik van grafische software zit je met een goedkopere videokaart goed. Welke kaarten zijn dan interessant? Voor een gemiddelde videokaart betaal je zo’n tweehonderd euro.

Intern geheugen

Intern geheugen, ook wel RAM genoemd, zorgt ervoor dat je optimaal kan multitasken. Denk aan meerdere veeleisende processen die je zonder vertraging tegelijkertijd kunt uitvoeren, zoals gamen, video’s bewerken en door meerdere tabbladen scrollen in je browser. Net als bij de processor, moet je met RAM ook opletten dat de aansluiting op je moederbord in lijn staat met je RAM.

Hoeveel geheugen heb je daadwerkelijk nodig? Zelfs simpele programma’s als browsers kunnen anno 2022 heel wat werkgeheugen opsnoepen. Daarom adviseren we voor elke nieuwe PC minstens acht GB geheugen. Werk je met grafische programma’s of wil je ook gamen? Dan is 16 GB een goed idee.

Opslaggeheugen

Naast je interne geheugen heb je ook opslaggeheugen, of hard disk nodig. Dat is de plek waar je al je documenten, foto’s en andere bestanden opslaat in je computer. Je interne harde schijf wordt ook in je pc gemonteerd. Doordat deze interne harde schijven ver zijn doorontwikkeld betaal je gemiddeld minder per gigabyte dan een externe harde schijf.

Mocht je later toch besluiten meer opslag nodig te hebben, dan is een externe harde schijf een optie. Het voordeel hiervan is dat je je gegevens fysiek mee kan nemen.

Voeding

De voeding zorgt voor de stroomtoevoer van je machine. Hierbij is het belangrijkste dat de capaciteit van je voeding in lijn staat met het verwachte verbruik van je pc. Heb je een hoop grote componenten samengesteld is en hoger wattage noodzakelijk. Heb je dat niet, dan wil je wat minder om zo ook te besparen op de energierekening!

Als je niet weet hoeveel je gaat verbruiken kun je deze handige tool gebruiken. Wat betreft verdere specificaties: wanneer je gebruikt maakt van een ATX-moederbord, wil je dus ook een voeding met een ATX-aansluiting. Gelukkig is dit nagenoeg altijd het geval.

Randapparatuur

Onder randapparatuur verstaan we muizen, toetsenborden, beeldschermen en audioapparatuur. Maar ook in deze categorie kun je gigantisch uitpakken. Van mechanische toetsenborden tot aan 55 inch beeldschermen, ze hebben het tegenwoordig allemaal.

Financieel is het altijd voordeliger om zelf een desktop in elkaar te zetten. Met een beetje speurwerk naar de goedkoopste onderdelen bespaar je jezelf al snel honderden euro’s. maar mocht je bang zijn dat je niet handig genoeg bent om het zelf te doen: online zijn veel winkels te vinden die het praktische werk voor je doen!