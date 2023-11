Tienduizenden klanten gedupeerd door incassobureau Gisteren • leestijd 3 minuten • 67437 keer bekeken • bewaren

Tienduizenden klanten van incassobureau Juristu hebben recht op een teruggave van hun kosten op basis van recente uitspraken van de kantonrechter in Amsterdam. Het betreffende bureau is inmiddels diverse keren door de rechter op de vingers getikt, omdat het hoge kosten in rekening bracht zonder die goed te communiceren bij aanvang van de overeenkomst.

Dit blijkt uit bestudering van diverse uitspraken, gesprekken met oud-medewerkers van Juristu en uit navraag van consumentenprogramma Kassa bij jurist Chizki Loonstein, advocaat Joan Du Bois en schuldenexpert André Moerman van Schuldinfo.nl.

Torenhoge kosten

Consumenten die dit bureau inschakelden om een vordering te verhalen, werden overvallen door torenhoge kosten die vaak meer bedroegen dan het bedrag dat ze tegoed hadden. Het gaat om mensen die de hulp hadden ingeroepen van Juristu omdat ze bijvoorbeeld alimentatie tegoed hadden van hun ex-partner, de borg niet terugkregen van hun verhuurder of hun geld niet teruggestort kregen nadat ze een aankoop ongedaan maakten.

Juristu beloofde hen te helpen, maar communiceerde volgens de rechter niet goed over de kosten. Het incassobureau moet in meerdere zaken ruim 1200 euro terugbetalen. In één zaak moet het ook 550 euro schadevergoeding betalen vanwege inkomstenderving. Deze persoon stelt dat Juristu hem onvoldoende informatie gaf over de voortgang van de incassozaak, waardoor hij veel tijd is kwijtgeraakt om daar achteraan te gaan.

Oordeel rechter

De rechter oordeelde dat het uurtarief voor werkzaamheden die niet vallen onder ‘normale incassowerkzaamheden’, onduidelijk is en dat bij aanvang ook niet duidelijk was welke inspanningen het bedrijf moest verrichten een incasso-opdracht uit te voeren. "Een gerechtelijke incassoprocedure kan immers vooraf niet voorzienbare kosten met zich meebrengen. Dit moet vooraf duidelijk worden gemaakt, zodat de consument op basis daarvan de economische gevolgen die voor hem uit de overeenkomst voortvloeien kan inschatten", aldus de rechter. Of Juristu voor het overige aan haar informatieverplichtingen heeft voldaan en of haar algemene voorwaarden voor het overige geldig zijn, wordt bij deze uitkomst in het midden gelaten.

Verplichte 14-dagen termijn

Oud-medewerkers van Juristu vertelden Kassa dat het incassobureau zich niet hield aan de verplichte 14-dagen termijn, waarna voor het eerst incassokosten in rekening gebracht mogen worden bij een debiteur (de schuldenaar). Een eerste aanmaning waarop deze 14-dagen-termijn vermeld moet staan, werd vaak niet eens verstuurd. In plaats daarvan belde Juristu naar de crediteur (opdrachtgever), soms al binnen enkele dagen nadat die Juristu in de arm had genomen.

De crediteur werd vervolgens gepusht over te gaan tot dagvaarding met als argument dat hij een hele sterke zaak zou hebben, ook als dit helemaal niet het geval was. Vanaf dat moment hield de overeenkomst op basis van no cure no pay op en werden hoge kosten in rekening gebracht. Hoe hoger het aantal telefonisch verkochte dagvaardingen – die werden per medewerker bijgehouden op een groot scherm in het kantoor - hoe hoger de bonus.

"Opmerkelijke bedrijfsvoering"

Jurist Chizki Loonstein van Aliter Melius BV. heeft nog een paar honderd vergelijkbare dossiers op zijn bureau liggen. Hij adviseert oud klanten van Juristu om juridisch hulp in te schakelen. "Iedereen die bij rechtbank Amsterdam een zaak aanspant maakt goede kans een gedeelte van de incassokosten terug te krijgen."

De bedrijfsvoering van Juristu is volgens Loonstein opmerkelijk: "Die is erop gericht om zo snel mogelijk geld binnen te harken. Het maakt hierbij niet uit of de crediteur of debiteur bloedend achterblijft."

Juristu heeft naar eigen zeggen meer dan 70.000 klanten en voert circa 6000 gerechtelijke procedures per jaar. Het bedrijf is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraken van de rechtbank Amsterdam.

In een schriftelijke reactie zegt Juristu het hoger beroep met vertrouwen tegemoet te zien. Het merendeel van de klanten zou tevreden zijn. Dit zou blijken uit het grote aantal positieve recensies en het lage aantal zaken bij de kantonrechter. Het bedrijf zegt standaard een 14-dagen brief te versturen aan de debiteur en zou goed informeren over de kosten.

Schuldenexpert

In onze uitzending komt schuldenexpert André Moerman aan het woord (bekijk de video bij dit artikel). Hij geeft aan dat de Wet Kwaliteit Incassodienstverlening die vanaf maart volgend jaar in werking treedt onvoldoende oog heeft voor de rechtspositie van consumenten die een incassobureau inschakelen om hun geld terug te krijgen.