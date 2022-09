Tien tips om aan malafide dakdekkers te ontsnappen Vandaag • leestijd 5 minuten • 1036 keer bekeken • bewaren

Het komt meer dan eens voor dat mensen, zonder vooronderzoek te doen, in zee gaan met dakdekkers. Vervolgens blijkt dat ze veel geld moeten betalen voor kleine klus die bovendien niet naar behoren is uitgevoerd. Hoe herken je deze louche dakdekkers, en wat kun je doen om ervoor te zorgen dat je een redelijke prijs betaalt? Cees Woortman, directeur van brancheorganisatie Vebidak, geeft je tien tips.

Met enige regelmaat wordt mensen geld afgetroggeld door dakdekkers. We besteedden er in de Belbus van vanavond aandacht aan. Woortman ziet het tientallen keren per jaar. “Maar, we zien bij Vebidak natuurlijk enkel het topje van de ijsberg. Waarschijnlijk gaat het om veel meer gevallen.”

Hoe herken je zo’n louche dakdekker?

Volgens Woortman zijn er een aantal indicaties dat je met een onbetrouwbare dakdekker te maken hebt. “Stel dat er twee dakpannen loszitten waarvoor je op zoek bent naar een dakdekker. Op het moment dat je zelf in Groningen woont, en je gaat in zee met een dakdekker uit Den Bosch die bereid is om dat stuk te rijden, zegt dat vaak al dat er iets niet klopt.”

“De dakdekkers moeten dan in totaal zo’n vier uur rijden voor twee loszittende dakpannen. Ik zeg niet dat het nooit gebeurt, maar een serieus bedrijf zal in deze tijd waarin er volop werk beschikbaar is, doorgaans niet het hele land doorrijden voor zo’n kleine klus. De reiskosten en het personeel moeten in die reistijd ook gewoon doorbetaald worden.”

Dakdekkers komen niet zomaar aan de deur

Daarnaast vertelt Woortman ook dat serieuze dakdekkers over het algemeen niet zomaar aan de deur verschijnen. “Als er wordt aangebeld door een dakdekker die beweert dat hij in het voorbijgaan zag dat er iets mankeert aan je dak, en dat hij direct tijd heeft om daar iets aan te doen, kun je er over het algemeen vanuit gaan dat dit niet klopt.”

“Er zijn mogelijk andere bedoelingen in het spel wanneer een dakdekker zo’n reisafstand voor lief neemt.”

Wat kun je doen om te voorkomen dat je in zee gaat met een louche dakdekker?

Gelukkig kun je een aantal dingen doen om te voorkomen dat je onnodig veel geld kwijt bent. Woortman heeft hiervoor een aantal tips:

“Kies voor een Vebidak-lid. Vebidak is de brancheorganisatie voor bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven. We behartigen de belangen van ruim 175 aangesloten bedrijven en bieden advies en ondersteuning aan iedereen die belang heeft bij een goed dak. Door voor een Vebidak-lid te kiezen weet je zeker dat je in zee gaat met een serieus bedrijf dat voldoet aan de criteria van vakmanschap en bedrijfsvoering, en daarnaast kun je makkelijk terecht bij de Geschillencommissie Dakbedekking in geval van problemen.” “Kies in het geval van kleine reparaties voor een bedrijf uit de buurt. Een bedrijf uit de buurt heeft in de omgeving een reputatie hoog te houden, terwijl een bedrijf aan de andere kant van het land hier waarschijnlijk minder om geeft. Het is niet altijd zo, maar de kans op narigheid is groter wanneer je als particulier voor een bedrijf kiest dat in een ander deel van het land zit.” Volgens Woortman vraagt een bedrijf nóóit om een voorschot voor materialen. “Een bedrijf heeft normaal gesproken materialen op voorraad. Vraagt een bedrijf om een voorschot voor materiaal? Dit betekent vaak foute boel.” Zoals eerder al benoemd: ga nooit in zee met een dakdekker die aan de deur komt. “Voor je het weet ben je honderden of zelfs duizenden euro’s lichter en is het probleem nog niet opgelost.” Ook ter plaatse meteen betalen is een slecht teken. “Als een dakdekker wil dat je ter plekke betaalt, is dat vaak een indicatie dat er iets niet klopt. Aan de deur betalen komt namelijk bijna nooit voor, aangezien een serieus bedrijf een factuur stuurt. Let hier dus mee op.” Vraag een offerte aan. “Kijk goed naar de offerte en zoek uit welke werkzaamheden uitgevoerd worden en hoe lang daarvoor nodig is. Bel eventueel Vebidak om een offerte te laten beoordelen. En ook hier is het weer belangrijk om voor een bedrijf uit de buurt te kiezen. Tegen werknemers die twee uur onderweg zijn geweest, zeg je minder snel dat je er nog even over na wilt denken.” Verder is het volgens Woortman belangrijk om voor een bedrijf te kiezen dat zich specifiek richt op dakbedekkingen. “Ik geloof in specialisme. Het kan nooit kloppen dat een bedrijf reclame maakt met tien verschillende activiteiten. Specialisme in alles is geen goed teken.” “Bedrijven liegen wanneer ze beweren over het hele land 35 vestigingen te hebben, terwijl niemand er ooit van gehoord heeft. Zo’n bedrijf bestaat niet. Het grootste bedrijf in deze branche heeft vijf vestigingen.” Hecht niet te veel waarde aan online reviews. “Reviews kunnen makkelijk gemanipuleerd worden en geven daarom niet altijd een representatief beeld. Heeft een bedrijf veertig reviews van elk vijf sterren? Je kunt ervan uitgaan dat dit niet klopt. Hoe goed een bedrijf ook is, er zullen altijd mensen zijn die op- of aanmerkingen hebben.” Ga bij de Kamer van Koophandel na met welk bedrijf je te maken hebt. “Je kunt bij de Kamer van Koophandel veel informatie opvragen. Je kunt nagaan hoelang een bedrijf al opereert en hoeveel werkzame personen er bij het bedrijf horen. Als je ziet dat er bij een zogenaamd groot bedrijf maar één werkzaam persoon actief is, dan voorspelt dat niet veel goeds.”

Ik ben er toch ingetrapt, wat nu?

Las je deze tips (onverhoopt) te laat en ben je toch in zee gegaan met een onbetrouwbare dakdekker. Wat dan? Volgens Woortman zijn de opties, helaas, beperkt. “Je kunt in het geval van oplichting aangifte doen bij de politie. We zien echter vaker dat mensen te veel betalen voor een dienst die wél is uitgevoerd: dan is er sprake van wanprestatie, en die is op zichzelf niet strafbaar.”

“In zo’n geval kun je naar de burgerlijke rechter, maar je zult dan waarschijnlijk tegen veel gedoe aanlopen met de rechter, advocaten en de rechtsbijstand. Velen zullen daar niet op zitten te wachten, zeker niet omdat het doorgaans om relatief kleine bedragen gaat. Als je gaat procederen kom je snel op hetzelfde bedrag uit.”

Voorzichtig zijn

Het komt erop neer dat je vooral voorzichtig moet zijn. Voorkomen is altijd beter dan genezen.

Ook in het geval van een noodsituatie, zoals bij stormschade of lekkage, is het belangrijk niet te snel te handelen. Volg de tips van Woortman op, en voorkom dat je onnodig veel geld kwijt bent.

We schreven dit artikel naar aanleiding van de Belbus in de uitzending: