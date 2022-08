Tickets voor de Formule 1 op Zandvoort kopen? Formula1seats.com is van oplichters!

Zoek jij tickets voor de Grand Prix op Zandvoort, die van 2 tot en met 4 september 2022 plaatsvindt? Koop ze dan niet bij Formula1seats.com! Deze webshop is van oplichters, zo waarschuwt de politie. Wie denkt via deze website naar de Formule 1 te kunnen, komt dan ook bedrogen uit.

En in dit geval is dat extra zuur, want het gaat om enorm hoge bedragen. Deze malafide webshop biedt zogenaamd verschillende pakketten te koop aan: de goedkoopste is 300 euro, maar veel pakketten gaan qua prijs eerder richting de 600-800 euro.