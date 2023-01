Thuishouden doorgefokte kortsnuitige hond of kat met vouworen mag straks niet meer Vandaag • leestijd 2 minuten • 924 keer bekeken • bewaren

Piet Adema, minister Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil een einde maken aan het houden of bezitten van dieren die aantoonbaar last hebben van bepaalde kenmerken. Hij wil een Nederland zonder “dieren met schadelijke uiterlijke kenmerken.” Dat meldt RTL Nieuws.

In een brief van de minister aan de Tweede Kamer staat dat we “onschuldigedieren het leven zuur maken, puur omdat we het ‘mooi’ en ‘schattig’ vinden." Hij wil daarom naar een "Nederland waar geen enkel huisdier meer hoeft te lijden onder zijn of haar uiterlijk: een Nederland zonder dieren met schadelijke uiterlijke kenmerken.”

Kortsnuitige honden en katten met vouworen

De minister wil uiteindelijk een houdverbod instellen voor doorgefokte dieren met zulke kenmerken, bijvoorbeeld kortsnuitige honden en katten met vouwoortjes.

Het is een onderwerp waar we eerder in Kassa diverse keren aandacht aan besteed hebben, omdat verschillende partijen naast een fokverbod ook een verkoop- en houdverbod ingesteld wilden zien. Dat zit er nu dus aan te komen.

Veel mensen kiezen volgens Adema vaak voor kenmerken die ze zelf schattig vinden. Mensen hebben daarbij “de beste bedoelingen, maar weten vaak niet dat dieren permanentn kunnen lijden onder deze eigenschappen.”

Er zal er een lijst ontwikkeld worden waar schadelijke uiterlijke kenmerken op komen te staan; dieren die daaraan voldoen mogen uiteindelijk niet meer gehouden worden.

Verbod reactie op oproep Tweede Kamer

Het houdverbod is een reactie op de oproep van de Tweede Kamer op de import van en handel in doorgefokte huisdieren te verbieden. Er mag in Nederland al niet meer gefokt worden met dieren die schadelijke kenmerken vertonen, maar alsnog kunnen deze dieren wel bij buitenlandse fokkers aangeschaft worden.

“Overgangsregeling” voor mensen die dier al in bezit hebben

Mensen die nu al in het bezit zijn van een kortsnuitige hond hoeven zich nog geen zorgen te maken. Adema stelt dat er een “overgangsregeling” geldt. Mensen die zo’n dier al hebben, mogen deze houden tot het dier overlijdt.

Vertoningverbod om “vraag af te remmen”

Naast een houdverbod moet er ook een vertoningsverbod komen. Adema stelt dat “Het vaak of prominent zien van een bepaalde diersoort de vraag ernaar vergroot, ondanks dat de eigenschappen van dit dier lijden kunnen veroorzaken.”

Een vertoningsverbod moet ervoor zorgen dat de vraag naar honden en katten met extreme uiterlijke kenmerken zal afnemen.