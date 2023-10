THT-datum verstreken: weggooien of toch nog niet?

13 okt. 2023 - 20:41

Buiten vlees en vis vertrouwen wij volledig op onze zintuigen. Vorige week vonden we een paar pakken houdbare melk in de kelder welke 2 maanden over datum waren. De melk rook goed, een paar bekers vol in een pannetje gedaan en opgewarmd, het schiftte niet. Wat suiker en cacao erbij en we hadden heerlijke chocolademelk. Een vriend van mij gooit macaroni welke 1 dag over datum is in de vuilnisbak. Droog product waar niets mee kan gebeuren.