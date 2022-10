Testen na melding CoronaMelder niet altijd meer nodig 25-06-2021 • leestijd 2 minuten • 1125 keer bekeken • bewaren

Het advies om je altijd te laten testen na een melding van de app CoronaMelder vervalt. Het is een van de aanpassingen in het protocol voor bron- en contactonderzoek, waar nog aan wordt gewerkt.

Het Outbreak Management Team (OMT) adviseerde vorige week om het bron- en contactonderzoek (BCO) aan te passen. Het kabinet neemt dat over en binnen enkele dagen komen er aangepaste richtlijnen. Dat betekent onder meer dat mensen van wie een huisgenoot positief is getest op het virus niet meer in quarantaine hoeven als ze volledig gevaccineerd zijn.

Andere mensen (niet-huisgenoten) die langer dan een kwartier binnen anderhalve meter van een positief getest persoon zijn geweest, hoeven niet meer standaard een test te laten doen. In die laatste groep vallen ook meldingen van de CoronaMelder.

'Wees scherp op klachten'

De app CoronaMelder werd geïntroduceerd om bij te dragen aan het bron- en contactonderzoek. Volgens de nieuwste data geven gemiddeld bijna zestig mensen per dag door dat ze positief zijn getest. Hoeveel mensen zich na zo'n melding laten testen, kan het ministerie niet zeggen omdat cijfers daarover om privacyredenen niet worden bijgehouden. De app blijft wel in de lucht. Mensen die bij iemand in de buurt zijn geweest die positief is getest, kan zo aangeraden worden om extra scherp te zijn of ze klachten ontwikkelen.

Vrijdag schreef minister De Jonge in een brief aan de Kamer dat het enige tijd zou duren voor de aanpassing van het bron- en contactonderzoekbeleid aangepast zou worden. De GGD'en hebben "enkele dagen" nodig om hun werkwijze aan te passen. Een precieze datum is nog niet bekend.ANP