Test: Welke vegetarische fastfood burger is het lekkerst? Vandaag • leestijd 3 minuten • 365 keer bekeken • bewaren

Als vegetariër of flexitariër wil je als je onderweg bent ook weleens een snelle burger eten. Maar waar kun je dan het beste terecht? Kassa gaat met rapper en culinair liefhebber Freddy Tratlehner, beter bekend als Vjeze Fur, langs vijf grote fastfoodketens om te testen waar je de lekkerste vegetarische kip- en hamburger haalt. Ook beoordelen culinaire studenten van het ROC Amsterdam deze fastfood vega burgers. Welke komt het beste uit de test?

Vega kip- en hamburger

We testen bij vijf bekende fastfoodketens de vegetarische kipburger en de vegetarische hamburger, als het betreffende restaurant beiden varianten in het assortiment heeft. Van de McDonalds testen we daarom de McPlant en de Veggie McChicken. Bij FEBO de Vega Grillburger. Bij de Burger King gaat het om de Veggie Whopper en de Veggie Long Chicken. Van KFC de Veggie burger en van de Smullers test ons testpanel de Vegaburger en de Chickless burger. De burgers worden uiteraard voornamelijk getest op smaak, maar ook de presentatie, garnering en algehele smaakbeleving worden in het oordeel meegenomen.

Met Vjeze Fur op pad

Met Freddy gaan we in een camper langs de vijf fastfoodrestaurants waar je onderweg een vegetarische burger zou kunnen scoren.

Maar dat is niet allemaal genieten, zo vallen de vegetarische kipburgers over het algemeen tegen. Wat betreft de vegetarische hamburgers zijn de verschillen opvallend groot; de een heeft volgens Freddy een goede burger met fijne garnering en proeft vers, de ander is het tegenovergestelde en maakt een rubberachtige verbrande indruk.

Studenten koksopleiding testen mee

Ook worden de burgers onderworpen aan het oordeel van studenten én docenten van de koksopleiding van het ROC Amsterdam. De groep is een mix van studenten van de koksopleiding en van de gespecialiseerde opleiding plant based chef, waarbij ze zich volledig richten op plantaardige producten.

Ook hier kunnen de burgers op erg wisselende reacties rekenen en de cijfers die worden gegeven zijn soms niet mis. De studenten waarderen het dat de kip- en hamburger patty’s soms niet van echt vlees te onderscheiden zijn en worden blij als de garnering en de saus een goede smaakbalans oplevert. Ook is het broodje een belangrijk onderdeel van de eet ervaring, en die is in het ene geval knapperig en lekker maar in het andere geval slap en smaakloos.

“Kipmondgevoel”

Zowel bij de studenten als bij Freddy valt de vegetarische hamburger McPlant van de McDonalds het beste in de smaak. Freddy waardeert het dat "het broodje een beetje zoet is, een soort brioche." Opmerkingen van het ROC panel zijn onder anderen dat je ziet dat hier over na is gedacht, de “crunch” goed is en het bijna niet te onderscheiden is van een ‘echte’ hamburger.

Het minst zijn alle testers te spreken over de vegaburger van de Smullers, volgens Freddy een “nee”. In de categorie vega kipburgers doet de Veggie McChicken van McDonalds het net iets beter dan de rest in de ogen van de testers, maar echt hoge cijfers vallen er niet. De winnende kipburger is volgens Freddy echter “niet heel spannend”, de studenten hadden aan de hand van het uiterlijk van deze kipburger hoge verwachtingen, maar zijn toch wat teleurgesteld. Een van hen merkt echter op dat het stukje nep kip van deze burger wel een “kip mondgevoel” heeft. Opnieuw moet de vegaburger van de Smullers het ’t meest ontgelden, voor Freddy “zit er helemaal niks qua smaak aan” deze vega kipburger, de studenten zijn ook teleurgesteld.

De uitslag

Maar de grote vraag is natuurlijk: Welke vegetarische kipburger en welke vegetarische hamburger komt uiteindelijk het beste uit de test en is volgens dit testpanel dus het lekkerst?