Test: Welke alcoholvrije mousserende wijn is het lekkerst?

Valentijnsdag staat voor de deur, maar valt dit jaar op een dinsdag. Niet de meest geschikte dag voor het openpoppen van een fles champagne, cava of prosecco bij een romantisch ontbijt of het diner. Gelukkig zijn er allerlei alcoholvrije mousserende alternatieven verkrijgbaar bij de grote supermarkten, winkels en slijterijen. Dus welke is het lekkerst?

Een fles champagne of prosecco wordt al snel geassocieerd met romantiek. Wil je een speciaal iemand verrassen op Valentijnsdag met een huisgemaakte maaltijd? Dan is de kans groot dat je over een bruisende bubbel voor naast het bord hebt nagedacht. Maar misschien heb je na dry january deze februari nog geen zin om op een dinsdag een dure fles bubbels open te trekken. Wat is dan het beste alternatief?

Testpanel

Drie experts testen welke varianten zonder alcohol nou het lekkerst zijn voor op jouw Valentijnsdag: Koen van der Plas, Roos Stevens en Cesar Majorana. We brengen de wijnen bij ze langs op hun werk of thuis.

Koen is 31 en werd in 2019 sommelier van het jaar. Daarnaast won hij in 2020 een Michelin Award in de categorie Sommelier. Na tien jaar sommelier te zijn geweest, opende hij onlangs met Zuidafrikaanse chef Margot Jansen een restaurant in Oudekerk aan de Amstel: SAAM.

Roos is 28 en slaagde in 2022 voor het internationaal sommelier diploma. Daarmee is ze één van de negentien sommeliers in Nederland die het officiële sommelier pinnetje mag dragen. Ze werkt nu als sommelier voor het restaurant Bridges in het vijfsterrenhotel Sofitel Legend The Grand Amsterdam.

Cesar is 26 en is schrijver, presentator en wijnkenner. Uit liefde voor wijn voltooide hij de opleiding Professioneel Gastronoom-Sommelier tot level 3, waarmee hij over de nodige proefkennis beschikt. Vanwege zijn TikTok-video's over wijn wordt hij ook wel wijnfluencer genoemd.

Selectie

We kochten vijf verschillende flessen alcoholvrije mousserende wijn bij Hema, Albert Heijn, Gall & Gall, Coop en PLUS. Sommige van deze flessen zijn in meerdere winkels verkrijgbaar. De etiketten van de wijnen beloven heel wat: van een elegante mousse tot een bijzondere bubbel en geuren als bloemblaadjes, hints van perzik of peer of een vleugje ananas.

Dit zijn de producten uit de test:

Methodiek

We hebben vooraf bij alle wijnen de etiketten verwijderd en deze vervangen door een etiket met een willekeurig cijfer. Aangezien er geen regelgeving is voor in welke fles alcoholvrije mousserende wijn moet zitten, kunnen onze experts niet herleiden welke wijn er in de fles zit.

De wijnen zijn voor de test een dag gekoeld op 8 graden Celsius, volgens de etiketten de meest ideale temperatuur. De flessen zijn op de testlocaties tegelijk ontkurkt, zodat onze experts niets kan zeggen over de kwaliteit van de kurk. Vervolgens zijn de flessen in een ijsbak te koelen gelegd, zodat ze tijdens het testen op de gewenste temperatuur bleven.

Ons testpanel heeft ze op dezelfde volgorde getest, waarbij ze zelf alle wijnen inschonken. Door de experts op verschillende locaties te laten proeven, worden ze in hun oordeel niet door elkaar beïnvloed. Ze gaven cijfers op basis van het uiterlijk, de geur, de smaak, het mondgevoel en de afdronk van de alcoholvrije mousserende wijnen. Ze testen hierbij ook de smaak en de afdronk van de wijnen, naarmate die wat langer in het glas zaten.

Proefoordeel

Onze experts gaven bij het overgrote deel van de wijnen deze vooral zoet te vinden. Zo konden ze vaak vooraf al ruiken dat er nog veel restsuikers in de wijn zaten en ook in de smaak overheersde vaak het zoete. Dat kan het gevolg zijn van het dealcoholiseren van wijn om het alcoholvrij te maken. Hierbij gaat namelijk een groot deel van de oorspronkelijke smaak van de wijn verloren, want de alcohol in wijn zorgt juist voor veel smaak. Hierdoor is de smaak soms wat uit balans.

Het advies van onze jury: mocht je van een zoet drankje houden, is dit zeker een optie als je het goed koelt. Wil je iets dat lijkt op echte mousserende wijn? Dan kan je misschien beter voor een duurder alternatief gaan.

De uitslag