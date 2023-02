Test: Waar kun je het beste ontbijten voor een prikkie? Gisteren • leestijd 2 minuten • 1206 keer bekeken • bewaren

Ontbijten buiten de deur is steeds populairder. Veel grote ketens bieden een compleet ontbijtmenuutje aan voor een prikkie. Maar waar kun je het beste terecht? Samen met culinair-vlogger Nick Toet ging Kassa undercover bij de Jumbo Foodmarkt, Ikea, McDonalds, HEMA en Intratuin om de ontbijtjes eens aan de tand te voelen. Waar vind je het beste croissantje? Waar hebben ze de beste koffie?

Het is bijna een complete subcultuur: mensen die voor een prikkie hun ontbijtje halen bij bijvoorbeeld de Ikea of McDonalds. Uit onderzoek blijkt zelfs dat zeker 30% van alle Ikea-bezoekers exclusief voor het restaurant komen! Hoewel de inflatie ons allemaal heeft getroffen, weten deze ketens hun ontbijtjes voor een prikkie aan te bieden. Maar waar krijg je het beste waar voor je geld?

5. HEMA

De HEMA is al jaren een kopstuk in het ontbijtlandschap. Zo kon je vroeger voor €1,50 een volledig ontbijtje halen. Maar als het aan Nick ligt, is dat vergane glorie. Voor het ontbijtje, bestaand uit een croissantje, koffie, eitje, jus d’orange, stuk fruit en een belegd broodje. Ben je tegenwoordig €8,25 kwijt. Je kan er alsnog voor kiezen om maar anderhalve euro te spenderen; daarvoor krijg je alleen het broodje en een koffie. Daarnaast was Nick over de kwaliteit ook niet te spreken: slappe bak en taai brood! Deze staat dus op de laatste plaats.

4. McDonalds

De McDonalds heeft een bijzonder ontbijt, namelijk dat er hun kenmerkende McMuffin broodje bijzit. Een zacht broodje met daarop een gebakken eitje met kaas. Het totale menu bestaat daar uit: een McMuffin, kopje koffie, croissantje, jammetje en jus en betaal je €6,45 voor. Het croissantje en de koffie waren bij de McDonalds volgens Nick te gek. Maar de iconische McMuffin had hij liever overgeslagen.

3. Ikea

Bij de Ikea heb je een ontbijtmenuutje voor slechts €3,99. Daarvoor krijg je: een croissant, omeletje en een belegd broodje. Voor een kopje koffie betaal je €0,90 extra. De kwaliteit was niet gek: omeletje was goed op smaak en het broodje was van prima kwaliteit. Alleen de koffie was ‘niet te zuipen’. Tot slot heeft de Ikea ook nog een ontbijtje voor slechts €0,99! Daarvoor krijg je een zacht broodje met beleg en een gekookt eitje. Dat is natuurlijk geen geld en ideaal wanneer je echt een klein budget hebt. Echter was Nick niet lyrisch over de kwaliteit van het zachte broodje.

2. Intratuin

Het verborgen juweeltje van de serie was toch wel de Intratuin. Niet veel mensen weten dat je naast de planteninkoop ook heerlijk kunt ontbijten! Voor €5,45 krijg je een belegd broodje, croissantje, gekookt eitje en kopje koffie. Alles was hier volgens Nick van uitstekende kwaliteit, maar is het net wat duurder dan de nummer een.

1. Jumbo Foodmarkt