Terugroepactie Zeeman: kankerverwekkende stoffen in keukengerei

Winkelketen Zeeman waarschuwt voor onveilig keukengerei. Het keukengerei met houten handvat is niet geschikt voor gebruik omdat uit onderzoek is gebleken dat er een te hoge hoeveelheid zogenaamde 'primaire aromatische amines' vrij kunnen komen bij gebruik. De keten roept klanten op om het product – dat verkocht werd tussen juni 2021 en 14 maart 2022 – met onmiddellijke ingang niet meer te gebruiken en terug te brengen naar de winkel. Klanten krijgen vervolgens hun geld terug.

Herken jij dit keukengerei met artikelcode 70264 en heb je deze set – of delen daarvan – in je bezit? Gebruik het dan niet langer en lever het in. Het product kan in ieder filiaal van Zeeman worden ingeleverd. Consumenten krijgen dan hun geld terug.